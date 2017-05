Parteimitglied kann jeder werden, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder Angehöriger eines EU-Staats ist und in Deutschland wohnt. Selbst wer zeitweise im Ausland lebt, ist als Mitglied willkommen.

Das Mindestalter für eine Parteimitgliedschaft beträgt in Deutschland 16 Jahre. Aber: schon ab dem Alter von 14 Jahren kann man in den Jugendorganisationen der Parteien Mitglied und aktiv werden.

Den Mitgliedsantrag lässt sich einfach online auf den Webseiten der Parteien stellen. Abgefragt werden Name, Geburtsdatum, Adresse und in der Regel auch die Kontonummer für den Mitgliedsbeitrag. Wer es klassisch mag, holt sich im Parteibüro vor Ort ein Formular, füllt es dort aus.

Nein. Jede Partei hat bestimmte Ansichten und Ziele. Wer sich in einer Partei engagiert, sollte auch voll dahinter stehen. Das schließt die Mitgliedschaft in einer weiteren Partei aus. Kontrollieren wird das in der Regel aber niemand.