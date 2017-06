Für viele Pflanzenliebhaber kommt es nicht in Frage, ihre Schützlinge im Urlaub der Gunst des Nachbarn oder auch einfach ihrem Schicksal zu überlassen. Professionelle Lösungen versprechen Wasserspender oder Gießsysteme, deren Funktionsweise sich stark unterscheiden kann. Dabei hilft nicht alles, was der Handel bereithält, die heimische Flora zuverlässig zu erhalten. Die Stiftung Warentest hat aktuell getestet, bei welchen Produkten sich der grüne Daumen hebt.

Die Systeme im Überblick

Bildrechte: IMAGO Pflanzenbewässerungssysteme haben vor allem in der Urlaubszeit Hochkonjunktur. Manche Systeme werden in erster Linie für Zimmerpflanzen, andere speziell für Balkon oder Terrasse angeboten. Die Auswahl ist groß und reicht von automatischen Systemen, die mit Tauchpumpen arbeiten, bis hin zu Bewässerungssystemen, die über kleine Tanks im oder über den Pflanzbehältern die Pflanzen mit Wasser versorgen. Die Wahl des Tanks ist abhängig davon, wie viele Pflanzen es wie lange zu versorgen gilt. Kleinere Tanks müssen gegebenenfalls häufiger aufgefüllt werden. Systeme, die an eine Wasserarmatur angeschlossen werden müssen, bergen die Gefahr eines Wasserschadens. Daher wurden sie im Test von Stiftung Warentest nicht berücksichtigt.

Systeme mit kleinen Tanks

Pflanzen auf Balkon oder Terrasse

Für Pflanzen auf Balkon oder Terrasse sind das in der Regel Blumen- bzw. Pflanzkästen, die mit einem doppelten Boden ausgestattet sind. Darin befindet sich das Wasserreservoir. Das Wasser gelangt von dort über trichterförmige Vertiefungen, Vliesstreifen oder wasserleitendes Granulat in die darüber liegende Erde. Tanks solcher Pflanzkästen können vier bis fünf Liter aufnehmen, diejenigen kleinerer Pflanzgefäße circa einen Liter. Um Staunässe zu vermeiden, die durch zu viel Gieß- oder Regenwasser entstehen können, sind Überläufe eingebaut. Diese müssen bei Bedarf jedoch geöffnet oder im Einzelfall auch aufgebohrt werden. Im Test von Stiftung Warentest bewässerten derartige Systeme von Geli, Emsa und Lechuza die Pflanzen gut. Mangelhaft schnitt das System von Baldur-Garten ab, bei dem eine handelsübliche PET-Flasche mit abgeschnittenem Boden als Wasserreservoir diente. Sie steckte kopfüber auf einem Halter, an dem ein Tropfer befestigt war. Das erschien den Testern als kippelig. Außerdem ließ sich der Tropfer schlecht regulieren.

Zimmerpflanzen

Bei den Bewässerungssystemen mit kleinem Tank für Zimmerpflanzen bekam nur eines der vier von Stiftung Warentest getesteten ein "gut". Hierbei handelte es sich um einen Wassergefäß in Form eines Vogels verbunden mit einem wasserdurchlässigen Tonkegel der Firma Scheurich. Der Tonkegel steckte in der Erde und versorgte die Pflanze zuverlässig. Andere Systeme, bei dem ein wasserziehender Docht oder eine PET-Flasche zum Einsatz kommen, bewässerten zwar gut, wurden aber aufgrund von möglichen Wasserschäden auf befriedigend abgewertet. Der Versuch mit einem Wassersack von "Die moderne Hausfrau" musste abgebrochen werden. Innerhalb weniger Stunden strömte der Inhalt auf den Fußboden. Der Anbieter gibt an, das System nicht mehr zu vertreiben.

Automatische Systeme

Pflanzen auf Balkon oder Terasse

Bildrechte: IMAGO Systeme mit einer automatischen Wasserversorgung können klassisch mit Strom aus der Steckdose, mit Sonnenenergie oder ganz ohne Strom arbeiten. Bei stromführenden Systemen hängt eine Tauchpumpe in einem Wassertank und sorgt über Schläuche dafür, dass die Pflanzen beziehungsweise Tropfer, die in den Pflanzen stecken, mit Wasser versorgt werden. Über Zeitschaltuhren beziehungsweise über die Pumpenlaufzeit lässt sich der Wasserdurchfluss regulieren. Die Bewässerung klappte bei den getesteten Systemen von Gardena, Gib Industries und Solar Trend gut. Gut und ganz ohne Strom funktionierte das getestete System von Bambach Tropf-Blumat. Es nutzt die Wasserdurchlässigkeit von gebranntem Ton. Kalkulieren Sie beim Kauf zusätzlich die Kosten für den Wassertank. Dieser ist in den meisten Fällen nicht im Lieferumfang enthalten. Auch eine Zeitschaltuhr ist nicht immer inklusive.

Zimmerpflanzen