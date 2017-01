Wer muss den Bürgersteig frei räumen?

Bildrechte: IMAGO Das kommt darauf an, ob Sie Mieter oder Hauseigentümer sind. Denn auf privatem Grund und Boden ist es immer zunächst am Eigentümer selbst, den Bürgersteig vor seinem Haus von Eis und Schnee frei zu halten. Zwar kann er diese Aufgabe auch dem Mieter übertragen. Das kann aber weitreichende Folgen haben. Rechtexperte Matthias Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen rät deshalb: „Schauen Sie sich den Mietvertrag vor Unterschrift genau an und lassen Sie die Finger von solchen Aufgaben. Es ist außerdem nicht ganz klar, ob so eine Klausel im Mietvertrag überhaupt wirksam ist, weil diese Pflichten mit ziemlich hohen Risiken einhergehen.“ Sorgen Sie nämlich nicht rechtzeitig und umfassend für einen geräumten Fußweg und es stürzt jemand, dann kann es für Sie teuer werden. Im Normalfall beauftragen Vermieter deshalb Dienstleister mit der Schneeräumung. Öffentliche Straßen und Wege räumen in der Regel die Kommunen selbst. Ganz genau ist diese Räumpflicht in den Satzungen Ihrer Stadt oder Gemeinde verankert. Die einzelnen Pflichten, Räumzeiten und Flächen können nämlich von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

Muss der ganze Gehweg geräumt werden?

Ist ein befestigter Fußweg vorhanden, muss der meistens nur so breit geräumt sein, dass zwei Personen gut aneinander vorbei passen. Die meisten Gemeinden schreiben einen Korridor von 1,50 Meter Breite vor. Ist der Weg allerdings nur 80 Zentimeter breit, muss er komplett geräumt werden. Wer vor seinem Grundstück keinen befestigten Fußweg hat, muss in der Regel trotzdem einen Streifen zwischen einem und anderthalb Meter Breite so beräumen, dass dort gefahrlos gelaufen werden kann. Außerdem müssen Sie als Anlieger an eine Straße auch die Zufahrt zu Ihrem Grundstück so räumen, dass zum Beispiel der Postbote rutschfrei zum Briefkasten kommt. Studieren Sie die Satzungen Ihrer Gemeinde als Grundstückseigentümer gründlich. Viele Häuser liegen nicht direkt am Fußweg, sondern haben einen Grünstreifen dazwischen, der der Gemeinde gehört. Sie grenzen also eigentlich nicht unmittelbar an den Fußweg. Trotzdem kann die Satzung Ihrer Gemeinde vorsehen, dass die Streu- und Räumpflicht des Fußweges bei Ihnen liegt.

Wann muss der Bürgersteig geräumt und gestreut sein?