Der Markt für klassische Notebooks bleibt hart umkämpft. Zum einen treten hier viele Hersteller gegeneinander an, darunter auch namhafte. Zum anderen wächst die Konkurrenz durch Geräteklassen wie Tablets oder Hybridmodelle, bei denen die Tastatur abgenommen werden kann. Im Onlinehandel, bei Discountern und bei den Elektronik-Großmärkten gibt es daher zahlreiche Notebooks schon für deutlich weniger als 400 Euro. Wer Abstriche bei Geschwindigkeit, beim Display und beim Gewicht macht, kann auch mit einem günstigen Gerät einen Treffer landen.

Schnell genug für die meisten Aufgaben

In der Günstig-Klasse verbauen die Hersteller in der Regel Einsteiger-Prozessoren. "Üblich sind Celeron- oder Core-i3-Prozessoren. Die reichen aus, wenn man vereinfacht gesagt eine elektronische Schreibmaschine mit Internetanschluss will", sagt Peter Krajewski vom Technikmagazin CHIP. Bei allen Aufgaben über Officeanwendungen hinaus, zum Beispiel Bild- oder Videobearbeitung, kommen die weniger leistungsstarken Prozessoren allerdings schnell an ihre Grenzen. Wer aufwendige Spiele mag, muss grundsätzlich mehr Geld ausgeben, denn dafür wird ein ordentlicher Grafik-Chip benötigt. Der ist in vielen Geräten oberhalb von 900 Euro verbaut.

HD-Filme können dagegen in der Regel auch von günstigeren Notebooks ohne Probleme abgespielt werden. Beim Punkt Geschwindigkeit spielt auch der verbaute Arbeitsspeicher eine Rolle. Vier Gigabyte sind Standard in der Preisklasse unter 400 Euro, acht Gigabyte sind eher selten. "Die Größe des Arbeitsspeichers ist dann wichtig, wenn man am Notebook Aufgaben parallel erledigen will oder mit großen Dateien arbeitet", erklärt der CHIP-Experte.

"Augenschonend" geht auch im Günstig-Segment

Bildrechte: IMAGO "Das Display ist das Teuerste am Notebook", erklärt Peter Krajewski. Entsprechend müssten Käufer günstiger Geräte auch beim Bildschirm oft Abstriche machen. Die Displays sind im Vergleich dann weniger hell als bei teuren Notebooks, die Kontraste nicht so klar und die Farben leuchten nicht stark. Laut Computerbild (aktueller Test von Notebooks unter 300 Euro vom Juli 2016) sind Full-HD-Modelle mit einer Auflösungen von 1.920x1.080 Bildpunkten in der unteren Preisklasse eher selten. In der Regel haben die Displays 1.366x768 Bildpunkte. "Unsere Erfahrung ist aber: Auch wenn in unseren Labortests ein Display schlecht abschneidet, haben Käufer in der Praxis dann damit oft kein Problem", sagt unser Experte. Er rät darum, das Display im Geschäft in Ruhe selbst zu testen. Wer nach einem matten, also entspiegelten Bildschirm sucht, kann auch in der Klasse unter 400 Euro ein passendes Gerät finden.

Abstriche bei Festplatten

Hersteller sparen häufig auch bei den verbauten Festplatten. Anders als bei teuren Geräten sind die sehr schnellen und robusten SSD-Laufwerken (kurz für: Solid State Drives, ohne bewegliche Teile), mit denen Windows sehr zügig startet nicht standardmäßig an Bord. Verbaut ein Hersteller doch ein solches Laufwerk, greift er für die Günstig-Klasse meist zu eher kleinen Speichern mit 32 GB. Dann ist allerdings oft schon die Hälfte des Speichers mit dem Betriebssystem belegt. Computer mit großen SSD-Laufwerken kosten ab 500 Euro aufwärts. Alternativ setzen viele Hersteller bei Geräten unter 400 Euro auf herkömmliche Festplatten. Dabei sind 500 GB Standard.

Windows 10 an Bord?