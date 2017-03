Sie sind, aus welchen Gründen auch immer, in die Schuldenfalle getappt und kommen aus eigener Kraft nicht wieder heraus? In Deutschland gibt es für diese Fälle die Möglichkeit der Privatinsolvenz. Privatpersonen und Selbstständige mit weniger als 20 Gläubigern können dieses Verfahren nutzen. Wer sich genau an die Auflagen hält, bekommt nach Ablauf der sogenannten „Wohlverhaltensphase“ nach drei bis sechs Jahren seine restlichen Schulden erlassen. Mit diesem Fahrplan klappt es!

Bildrechte: IMAGO

Ist das Verfahren eröffnet, erhält ein Insolvenzverwalter die Verfügungsgewalt über das Vermögen des Schuldners. Er versucht nun möglichst viel zu Geld zu machen, zum Beispiel durch Rückkaufwerte von Versicherungen, Aktien, Erbschaften oder Immobilien. Wichtig ist, dass der Schuldner alles offen legt, was er hat, sonst läuft er Gefahr, seine Schulden am Ende des Verfahrens nicht loszuwerden. Was genau pfändbar ist, ergibt sich aus der so genannten Pfändungstabelle. Auch das Gehalt ist pfändbar, jedoch erst ab einem Monatseinkommen von etwa 1.030 Euro.