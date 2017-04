Bildrechte: IMAGO

Baulücken mitten in der Stadt bieten eine prima Möglichkeit, zentral zu parken. Aber Vorsicht: Immer öfter werden solche Flächen an private Betreiber verpachtet. Auf diesen Parkflächen gelten dann andere Regeln als auf öffentlichen Parkplätzen. Auch immer mehr Supermärkte gehen in Mitteldeutschland den Weg, ihre Parkplätze an private Betreiber zu verpachten. Deshalb finden Sie bei Aldi, Lidl und Co. immer häufiger Schilder, die auf die Benutzung der Parkuhr hinweisen. Offiziell will man so unberechtigten Nutzern beikommen, die über einen längeren Zeitraum Stellflächen nutzen, ohne im entsprechenden Markt einzukaufen. Diese Falschparker nähmen den eigentlichen Kunden die Plätze weg, so die Argumentation der Handelsunternehmen.