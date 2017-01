Auch die beste Zahnbürste kommt nicht in jeden Zahnzwischenraum. Je nach Bauart Ihres Gebisses können diese Zwischenräume eng sein. Außerdem können zwischen Zahn und Zahnfleisch verschieden große Lücken entstehen. In diesen sogenannten Taschen und den Zahnzwischenräumen können Beläge, Zahnstein und Verfärbungen nicht gründlich entfernt werden. Bakterien vermehren sich und greifen Zahn und Zahnfleisch an. Menschen mit empfindlichen Zähnen und Vorerkrankungen des Zahnfleisches brauchen daher an diesen Stellen eine gründliche Zahnreinigung: die sogenannte Professionelle Zahnreinigung (PZR).