Die Promilletester zum Selbstkaufen funktionieren im Wesentlichen wie die Testgeräte der Polizei auch. Hat man getrunken, wird Alkohol aus dem Blut in der Lunge an die Atemluft abgegeben. "Im Gerät ist je nach Hersteller eine Alkoholmessung, die entweder elektrochemisch erfolgt oder über das Infrarot-Spektrum", erklärt Dr. Katja Jachau, Rechtsmedizinerin an der Uniklinik Magdeburg. Über bekannte Formeln rechnen die Geräte dann schnell aus, wie viel Alkohol die Testperson wahrscheinlich im Körper hat.

Seinen Führerschein sollte man allerdings auch solchen aufwendigeren Geräten nicht anvertrauen, wie Tests der Magdeburger Rechtsmediziner zeigen. Sie hatten Testpersonen eine Blutprobe abgenommen und sie gleichzeitig in einen Promilletester und ein Polizeigerät pusten lassen. "Wir hatten also für einen Punkt X gleich drei Messungen: Einmal Blutprobe und zweimal Atemalkohol-Messung und da haben wir Abweichungen von plus minus 0,5 Promille gesehen", sagt unsere Expertin. Aus ihrer Sicht wiegen die Geräte Anwender auch in falscher Sicherheit: "Alkohol wird erst in der Mundhöhle und später im Magen und dann im Darm aufgenommen und diese Passage dauert einige Zeit". Diese Zeitspanne könne aber in einzelnen Fällen zum Problem werden, sagt Dr. Jachau: "Wenn ich direkt nach dem Trinken messe, habe ich vielleicht einen hohen Atemalkoholwert. Und dann warte ich zwei, drei Stunden, fühle mich sicher und messe nicht nochmal. In der Zeit läuft aber die Alkoholaufnahme ins Blut.". Wer dann von der Polizei kontrolliert werde, habe möglicherweise trotz Wartens einen Blutalkoholwert über der wichtigen 0,5-Promille-Grenze.