Auf das Training kommt es an

Einfach nur Eiweißpulver zu sich nehmen, davon werden Ihnen keine Muskeln wachsen und Fett verschwindet auch nicht. Sie müssen vielmehr auf ihre körperliche Situation angepasst, effektiv und regelmäßig trainieren. Das heißt, übertreiben Sie es nicht, lassen Sie es langsam angehen, trainieren Sie immer so, dass es noch Spaß macht. Und halten Sie es durch. Dann werden sich mit der Zeit auch Erfolge einstellen. Viel hilft viel, das gilt weder beim Muskelaufbau noch bei der Einnahme von Protein-Shakes.

Auf Qualität achten

Gute Protein-Shakes unterscheiden sich von schlechten nicht immer durch den Preis. "Es kommt vor allem auf die Mischung aus Proteinen und Zucker an. Der Molke- oder Proteinanteil sollte hier schon bei 80 Prozent liegen", rät unser Experte. Schauen Sie deshalb genau auf die Inhaltsstoffe. Produkte für Extremsportler enthalten nämlich oft auch einen großen Anteil an Zucker - gedacht zur Energiegewinnung. Mit solchen Produkten werden Sie nicht abnehmen. Achten Sie beim Kauf auf einheimische Produkte und Marken. Shakes aus Fernost sind preiswerter, können aber Verunreinigungen und sogar Antibiotika enthalten.

Überteuerte Protein-Shakes

Ein Kilo Proteinpulver kostet zwischen 20 und 60 Euro. 100 Millionen Euro werden damit pro Jahr in Deutschland umgesetzt. Noch mehr Geld versprechen sich die Hersteller durch angeblich noch besseres Proteinpulver. Normales Pulver wird mit Begriffen wie Protein-Isolat bezeichnet. Das deutet an, dass das meist aus Molke gewonnenen Eiweiß sehr rein ist und sich gut an andere Stoffe bindet. Pulver aus Protein- Hydrolysat hingegen soll noch besser sein, weil hier das Eiweiß mittels Hydrolyse schon aufgespalten wird und vom Körper so viele schneller und besser aufgenommen werden kann. Und das ist natürlich teurer. Eigentlich viel zu teuer, kritisiert unser Experte. "Sie haben da tatsächlich ein etwas besseres Produkt. Allerdings liegt der Vorteil bei Hydrolysat gegenüber dem Isolat-Produkten bei vielleicht zehn Prozent, es ist aber bis zu 50 Prozent teurer. Da können Sie von dem normalen auch einfach einen Löffel mehr nehmen", erklärt er.

Das beste Protein kommt von Mutter Natur. Eiweiße aus Getreide, Eiern, Fleisch, Fisch, Milch und Hülsenfrüchten kombinieren Sie am besten mit einer moderaten Menge an Kohlenhydraten. Dann kann Ihr Körper das Eiweiß am besten aufnehmen und verwerten. Kurz gesagt: Pellkartoffeln mit Quark, Joghurt mit Müsli usw. da freuen sich die Muskelzellen und der Ernährungsberater. "Wenn Sie ein hochverarbeitetes Lebensmittel, wie ein Protein-Pulver haben, das ist eben nur Pulver in einer Plastedose. Es ist trocken, zermahlen und hält ewig. Das lebt nichts mehr, da ist nichts mehr aktiv. Ganz anders als bei frischen Lebensmitteln, die unserem Körper wirklich etwas geben, etwas in ihm bewegen", betont der Ernährungsexperte.

Zuviel Protein kann schädlich sein

Stoffwechselprodukte, die beim Abbau der Eiweiße in den Muskeln entstehen, werden durch die Nieren aus dem Körper gefiltert. Auch ein gewisses Maß an Zuviel "Eiweiß-Abfall“ können die Nieren verkraften. Gesunde Menschen haben also mit einer leichten und kurzzeitigen Überversorgung kein Problem. Ganz anders alte Menschen oder Kranke mit eingeschränkter Nierenfunktion. Hier kann eine Überversorgung ernsthafte Folgen haben. Für Kinder sollten Protein-Shakes oder ähnliche künstliche Lebensmittel ohnehin Tabu sein. Mit Proteinen aus natürlichen Nahrungsmitteln können Sie sich kaum überversorgen. Es sei denn, Sie essen übermäßig viel. Dann allerdings nehmen Sie auch alle anderen Stoffe im Übermaß zu sich. An einem Eiweißmangel leiden in der Regel nur ältere Menschen. Hier müssen Ärzte oder/und Ernährungsberater für einen entsprechenden Ausgleich sorgen.

Eine Diät mit Eiweiß?

Zum Einleiten einer Diät findet Ernährungsberater Johannes Hunger die sogenannte Formula- Idee durchaus brauchbar. "Man ersetzt eine Mahlzeit durch einen Protein-Shake, spart Kalorien und behält dank des Eiweißes seine Muskeln", sagt er zum Prozedere. Und das ist bei jeder Form des Abnehmens wichtig, den Muskeln sind die Fettverbrenner in unserem Körper.

Versucht man nämlich einfach durch Hungern oder FDH von seinem Gewicht runter zu kommen, baut der Körper meist zuerst Muskeln ab. Die Folge, man verliert zwar ein paar Kilo, aber auch immer mehr die Fähigkeit, Fett zu verbrennen. Nach dem Ende der Diät sind dann die Pfunde schnell wieder drauf, oftmals sogar noch mehr, als man verloren hat - der berühmte Jo-Jo-Effekt.

Fazit