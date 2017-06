Ein Passagier, der Ansprüche geltend machen will, kann zunächst das EU-Beschwerdeformular für Fluggastrechte ausfüllen und bei der entsprechenden Airline einreichen. Meldet sich das Unternehmen nicht oder ist der Passagier mit der Antwort nicht zufrieden, kann er sich an die zuständige nationale Behörde wenden. In Deutschland ist das das Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig.

Bildrechte: IMAGO

Haben Sie versucht, Ihre Ansprüche mit der Airline zu klären und diese antwortet nicht oder stellt sich stur, dann können Sie sich an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) wenden. Hier nehmen sich Juristen des Falles an und geben Ihnen und der Airline eine Empfehlung, die aber erstmal noch nicht bindend ist. Das ist sie allerdings dann, wenn der Vorschlag von beiden Seiten, also Passagier und Airline, angenommen wird. 40 Fluggesellschaften haben ihre Bereitschaft erklärt, sich an der Schlichtung zu beteiligen. In rund 90 Prozent der Fälle konnte die Schlichtungsstelle bereits eine einvernehmliche Einigung erzielen. Den Schlichtungsantrag können Sie online stellen. Den geschädigten Reisenden kostet das Verfahren nichts.