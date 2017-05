Es ist völlig egal, ob man wegen eines Gipsbeines für die zweihundert Meter zum Arzt ein Taxi braucht. Oder ob man das schwere Gepäck nicht die Straße runter zum Bahnhof schleppen will. Taxifahrer haben eine Beförderungspflicht und dürfen daher auch noch so kurze Strecken nicht ablehnen. Darauf weist der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband hin. „Weigert sich der Taxifahrer, verliert er im Ernstfall seine Konzession oder muss ein Bußgeld zahlen“, sagt der Leipziger Anwalt Jens Belter. Taxifahrer dürften auch keine Ziele mit dem Verweis auf eine „unsichere Gegend“ ablehnen. „Im Gesetz steht drin, dass der Taxifahrer im so genannten Pflichtfahrgebiet fahren muss“, sagt unser Experte. Als „Pflichtfahrgebiet“ gelte in der Regel die Gemeinde, in der der Taxifahrer seine Zulassung hat.