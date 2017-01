Aus Sicht unserer Experten kann Rechtshilfe aus dem Internet vor allem in sehr eng gefassten und einfach strukturierten Bereichen eine Alternative zum Gang zum Anwalt oder auch zur Verbraucherzentrale sein. Dazu gehören etwa die Nebenkostenabrechnung oder auch der Ärger mit der Fluglinie. „Wenn es aber darum geht, dass ich etwa bei der Bank oder bei einem Kreditvermittler falsch beraten wurde, brauche ich einen Anwalt. Und dem muss ich dann genau schildern, was passiert ist“, sagt Annabell Oelmann. In der Werbung oder in Interviews zum Thema werben Betreiber von Rechtshilfe-Portalen gern damit, dass sie in einem sehr eng gesteckten Bereich sehr häufig helfen. So könnten sie spezielle Probleme besser und effektiver lösen als viele Juristen oder auch Mietervereine. In der Praxis sind die Portale aber nicht automatisch besser als die Alternativen, sagt Verbraucherschützerin Oelmann: „Zum einen stehen hinter den Portalen oft auch wieder Anwälte oder Institutionen wie Mietervereine. Wo soll da der Unterschied sein? Zum anderen würde ich bei einem speziellen Problem in der analogen Welt auch zum Fachanwalt gehen. Und der kennt sich in seinem Bereich auch sehr gut aus.“