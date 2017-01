Drohnen, also unbemannte Flugobjekte, für jedermann liegen seit Jahren im Trend. Für jeden Geldbeutel gibt es sie zu kaufen, selbst als Bausatz im Weihnachtskalender für Kinder. Doch immer wieder hört man auch von Beinahe-Kollisionen und einigen Unfällen, verursacht durch Drohnen. Mit der zunehmenden Nutzung der kleinen Flugobjekte haben sich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert.

Innerhalb von Deutschland gibt es bestimmte Regelungen zum Umgang und Verkehr mit Drohnen. Die Nutzung von Fluggeräten ist im Luftverkehrsgesetz und in der Luftverkehrsordnung geregelt. Danach handelt es sich bei Drohnen um unbemannte Luftfahrtsysteme, sofern sie "nicht ausschließlich zur Sport- oder Freizeitgestaltung betrieben werden, sondern zu einem gewerblichen Zwecke genutzt werden". Bei reiner Freizeitnutzung gelten sie dagegen als Flugmodelle, deren Nutzung weniger streng reglementiert ist.

Genehmigungspflichtig sind Drohnenflüge im rein privaten Einsatz nur für den Fall, dass das Gerät mehr als fünf Kilo wiegt. Bei leichteren Modellen braucht man für die Nutzung keine behördliche Erlaubnis. Auch eine spezielle Schulung ist nicht zwingend erforderlich. Es dürfen also theoretisch auch Kinder und Jugendliche uneingeschränkt derartige Flugkörper bedienen. Angesichts der bestehenden tatsächlichen und rechtlichen Risiken empfiehlt es sich aber, dies unter Aufsicht zu tun. Will man kommerziell arbeiten, zum Beispiel Luftbilder erstellen und verkaufen, ist eine Aufstiegsgenehmigung durch die jeweils zuständigen Landesbehörden notwendig.

Prinzipiell ist das Fliegen mit Drohnen versicherungspflichtig. Egal ob dies zu reinen Hobbyzwecken oder aus gewerblichen Ambitionen heraus geschieht. Eine Haftpflichtversicherung ist Pflicht. Was viele nicht wissen: Die private Haftpflichtversicherung deckt dies in der Regel nicht ab! Es muss also eine Zusatzversicherung abgeschlossen werden.