Als Pkw-Fahrer darf man auf der Mittelspur bleiben, auch wenn die rechte Autobahnspur komplett frei ist. Wer Lichthupe gibt, drängelt. Und durch die Rettungsgasse muss man nur Helfer mit Blaulicht lassen. Einige Irrtümer über das Fahren auf Autobahnen halten sich unter Autofahrern hartnäckig. Wir fassen zusammen, was wirklich gilt.

Nach einem Unfall auf der Autobahn ist schnelle Hilfe nötig. Deshalb müssen Autofahrer zügig eine Rettungsgasse bilden. Diese Pflicht gilt nicht erst bei Stau, sondern schon bei stockendem Verkehr. Seit dem ersten Januar 2017 ist in der Straßenverkehrsordnung (kurz: StVO) auch konkret geregelt, wo die Rettungsgasse gebildet werden muss: Frei zu halten ist ein Weg zwischen dem ganz linken Fahrstreifen und den übrigen Spuren. Wer ganz links fährt, muss also im Ernstfall links ran. In der StVO ist auch festgelegt, dass Polizei und Hilfsfahrzeuge durch die Rettungsgasse fahren dürfen. „Zu den Hilfsfahrzeugen gehören nicht nur Krankenwagen, sondern auch Abschleppfahrzeuge“, sagt der Leipziger Fachanwalt für Verkehrsrecht Jan Vorwerg. Ob blau oder gelb, die Farbe des Blinklichts sei nicht entscheidend. Für Autofahrer übrigens ist die Rettungsgasse tabu.