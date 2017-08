Regen- und Hagelschäden

Der vollgelaufene Keller

Steht Wasser im Keller, muss zunächst geklärt werden, wie es dort hineingekommen ist? Das klingt etwas seltsam, ist aber für die Regulierung des Schadens wichtig. Bricht etwa ein Wasserrohr, dann kommt für den dadurch entstehenden Schaden am Gebäude die normale Gebäudeversicherung des Hausbesitzers auf. Sollten Sie als Mieter in diesem Haus einen Keller haben, dann bezahlt Ihre Hausratversicherung den Schaden an eingelagerten Gegenständen.

Bildrechte: IMAGO Ganz anders sieht das bei Schäden durch Oberflächenwasser oder eine Überschwemmung durch einen über die Ufer getretenen Fluss aus, erklärt die Versicherungsexpertin: "In diesen Fällen spricht man von Elementarschäden und die müssen sowohl der Hausbesitzer in seiner Gebäudeversicherung als auch der Mieter in seiner Hausratversicherung extra absichern." Das hebt zwar den Versicherungsbetrag an, kann Sie aber im Schadensfall vor einem Totalverlust retten.



Die Elementarklausel in der Hausratversicherung ist für Sie auch dann wichtig, wenn Sie nicht in der Nähe eines Gewässers wohnen. "Es ist ja gerade das Oberflächenwasser beim Starkregen, das der Boden nicht aufnehmen kann. Das läuft über Kellerfenster ins Haus und ist in der normalen Police ohne Elementarklausel eben nicht abgesichert", warnt Bianca Boss.

Die Tiefgarage unter Wasser