Der Begriff "regional" ist im Zusammenhang mit Lebensmitteln nicht gesetzlich definiert und geschützt. "Deswegen wird er auch gerne von Herstellern verwendet. Das Produkt muss dabei aber nicht wirklich aus der Region kommen", erklärt Petra Müller, Expertin für Lebensmittelkennzeichnung der Verbraucherzentrale Thüringen. Dabei bedeutet Region für die meisten Verbraucher schon ein klar begrenztes Gebiet, etwa das Lausitzer Bergland, den Thüringer Wald oder das Mannsfelder Land.

Die Verbraucher haben nach Ansicht unserer Expertin aber gelernt: "Sie kaufen gerne regional, wissen aber schon, dass die Werbebegriffe nicht in jedem Falle stimmen. Niemand erwartet wirklich, dass eine Wiener Wurst aus Wien kommt. Und dass die Pflaumen für das Mühlhäuser Pflaumenmus nicht alle in und um Mühlhausen wachsen können, dürfte auch jedem klar sein." Also gilt es, beim Begriff regional genau zu schauen, was damit gemeint ist.

Keine Garantie für regionale Lebensmittel

Auch wenn das Produkt auf den ersten Blick den Anschein erweckt, aus einer bestimmten Region zu sein, bei folgenden Hinweisen sollten Sie genau hinschauen:

Begriffe wie "Aus der Region", "Heimat" oder "von hier". Fehlen konkrete Ortsangaben, sagt das alles und nichts.

Regionale Markennamen wie Sachsenobst oder Mühlhäuser sagen nichts über den genauen Herkunftsort oder die regionale Verarbeitung.

Wenn auf einem Produkt zum Beispiel "Hergestellt in Sachsen" steht, kann es auch sein, dass nur der letzten Verarbeitungsschritt oder gar nur die Abpackung in Sachsen stattgefunden hat.

"Hergestellt für …" sagt gar nichts über die Herkunft der Rohstoffe oder den Verarbeitungsort aus.

Unverarbeitete und verarbeitete Lebensmittel

Bei Obst und Gemüse ist eine regionale Zuordnung relativ klar. Ein "Beelitzer Spargel" muss aus der Beelitzer Region stammen und "Kartoffeln aus Sachsen" müssen aus Sachsen kommen. Aber hier merkt man schon: Beelitz ist eine kleine Region, Sachsen ein ganzes Bundesland, was eine genauere geographische Zuordnung schon schwieriger macht. Noch ungenauer ist die Bezeichnung Deutsche Erdbeeren. "Das hat dann ja nicht mehr viel mit Region zu tun. Zumal auf Märkten mit wechselnden Obsthändlern zwar schon mal kontrolliert wird, ob die Erdbeeren tatsächlich aus Deutschland stammen, das ist aber nicht immer ganz einfach und es wird im Zweifel auch nicht wirklich hart bestraft, wenn der Händler schummelt", erklärt die Expertin von der Verbraucherzentrale.

Wie viel Thüringen steckt in der Thüringer Rostbratwurst? Bildrechte: Colourbox.de Noch unübersichtlicher wird es bei verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst oder Fleisch. "So viele Schweine können im Schwarzwald gar nicht stehen, wie es den berühmten Schinken gibt. Gleiches gilt für die Thüringer Bratwurst", gibt Petra Müller zu bedenken. Hier reicht es schon, dass wenigstens einer der Verarbeitungsprozesse in der jeweiligen Region stattgefunden hat. Das Fleisch und die Gewürze der Thüringer Bratwurst müssen nicht aus Thüringen sein, es reicht schon, dass die Bratwurst dort hergestellt wird. Gerade bei Genussmitteln wie Lübecker Marzipan ist auch klar, dass die Mandeln dafür unmöglich in Lübeck und Umgebung wachsen können.

Siegel und Regionalmarken sollen helfen

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Siegel, die aber alle andere Kriterien haben. Um beispielsweise das Gütezeichen "Geprüfte Qualität-Thüringen" zu erhalten, müssen unverarbeitete Lebensmittel (Fleisch, Kartoffeln) zu 100 Prozent aus Thüringen stammen, bei verarbeiteten Lebensmitteln (zum Beispiel Konfitüre) genügen jedoch schon 50,1 Prozent.

Regionalmarken wie etwa "Spreewald" oder "Erzgebirge" sind Initiativen kleinerer Erzeuger oder Verarbeiter. Sie vermarkten die Lebensmittel ihrer Region gemeinsam. Sie legen aber auch die Anforderungen und Richtlinien für Ihre Produkte selber fest. Das macht es für den Verbraucher noch schwieriger, den Durchblick zu behalten.

Das "Regionalfenster" soll Auskunft über Herkunft und Verarbeitung eines Produkts geben. Bildrechte: dpa Abhilfe schaffen soll das sogenannte Regionalfenster, Hersteller können ihre Produkte dort registrieren lassen. Verbraucher erkennen dann, wie viel Prozent aller Zutaten aus der Region kommen. Der Ort der Verarbeitung muss ebenfalls genannt werden. Ein Nachteil: Der Begriff "Region" ist sehr weit gefasst: Die Region muss kleiner sein als die Bundesrepublik Deutschland und durch die Angabe des Landkreises, des Bundeslandes oder einem Kilometer-Radius angegeben werden. Die genannte Region kann Bundes- oder Ländergrenzen überschreiten.

Die Siegel "Geschützte geografische Angabe" und "Geschützte Urpsungsbezeichnung" sollen Verbrauchern Orientierung bei der Suche nach regionalen Produkten geben. Bildrechte: dpa "Gerade in den Erntemonaten, wo Sie frische unverarbeitete Lebensmittel kaufen, begegnet Ihnen das Regionalfenster immer öfter", weist Expertin Petra Müller hin. Hinzu kommt das EU-weit einheitliche Siegel "Geschützte geografische Angabe" (g.g.A.) Demnach muss mindestens eine Herstellungsstufe (Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung) in einem bestimmten Herkunftsgebiet stattfinden, wie zum Beispiel bei der Thüringer Bratwurst.



Noch weiter geht das EU-Siegel "Geschütze Ursprungsbezeichnung". Produkte, die dieses Siegel tragen, müssen in einem festgelegten Gebiet nach bestimmten Kriterien erzeugt, verarbeitet und hergestellt werden. Beispiele hierfür sind Allgäuer Emmentaler oder Parmaschinken.

Nachfragen hilft