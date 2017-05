Vor der Reisekrankheit ist niemand sicher. Jeden kann es urplötzlich erwischen - mit den Schwindelattacken und Übelkeitsschüben auf fahrten zu Land, zu Wasser und in der Luft. Kinder sind von der Reisekrankheit allerdings besonders betroffen. Und das vor allem im Alter von zwei bis elf Jahren. Babys hingegen haben damit im Normalfall nicht zu kämpfen, da ihr Gleichgewichtsorgan noch nicht vollständig entwickelt ist.

Sobald Kinder laufen lernen und sich überwiegend selbständig fortbewegen, trifft sie die Reiseübelkeit oft stärker als Erwachsene. Der Körper muss die einzelnen Reisesituationen erst kennenlernen, um so eine gewisse Unempfindlichkeit zu entwickeln. Gerade auf langen Flugreisen werden Kinder besonders gestresst. Kinderärzte warnen aber davor, Beruhigungs- oder gar Schlafmittel zu verabreichen. Lediglich gegen Übelkeit können Sie Ihren Kindern bei Bedarf die zugelassene Medikamente verabreichen.

Abhilfe durch Medikamente

Von den freiverkäuflichen Arzneien gegen Reiseübelkeit schnitten in einem Test der Zeitschrift "Ökotest" 2016 drei Produkte mit gut ab. Darunter "Emesan K Kinderzäpfchen" und "Emesan Tabletten". Diese Produkte enthalten Diphenhydramin. Dieser Wirkstoff hat sich neben Dimenhydrinat am besten gegen die Krankheit bewährt. Sie blockieren im Gehirn einen Botenstoff, der Erbrechen auslösen kann. In den meisten Fällen wirken sie beruhigend und ermüdend.

Achten Sie also vor der Einnahme unbedingt darauf, ob Sie nach der Einnahme noch selbst Auto fahren oder eine Maschine bedienen dürfen. Vorsicht: Achten Sie genau auf die Dosierung. Das gilt vor allem für Kinder. In zu hoher Menge können Diphenhydramin und Dimenhydrinat nämlich starke Nebenwirkungen auslösen, wie etwa Halluzinationen und Rauschzustände.

Die Wirkstoffe gibt es in Tabletten, Zäpfchen, Lutschtabletten und Kaugummis. Die meisten Mittel können sowohl vorbeugend, als auch im Bedarfsfall eingenommen werden. Dabei eignen sich Kaugummis als schnelle und leichte Hilfe am besten, da hier die Wirkstoffe nicht so stark konzentriert vorliegen.

Die beruhigende Kraft des Ingwer