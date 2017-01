Der Rechtsanwalt rät, vorab grundsätzlich immer nur ein genaues Angebot und keinen Kostenvoranschlag zu akzeptieren: "Bei letzterem kann der Handwerker immer sagen, es war ja nur ein Voranschlag. Bei einem Angebot ist er jedoch an einen bestimmten Geldbetrag gebunden." Im Kleingedruckten sollten Kunden nach Fallen-Klauseln suchen wie "Der Stundenlohn wird aufgerundet." Nach dieser Klausel könne der Handwerker fünf Minuten arbeiten und die ganze Stunde als Lohn abrechnen. Auch Klauseln wie "Für Spezialwerkzeug muss bezahlt werden" sollten Kunden nicht unterschreiben. Die benötigten Werkzeuge hätten die Reparaturdienste in der Regel dabei und könnten dafür nicht noch extra Lohn verlangen. Streichen sollte man auch Klauseln wie "Barzahlung vereinbart" und auf Rechnung bestehen. "Zum einen können Sie das Ganze auch steuerlich absetzen und das ist bei Barzahlung schwierig. Zum anderen kann man die Rechnung erstmal in Ruhe prüfen, bevor man das Geld überweist", sagt Jurist Belter. Die Dienste dürften dann auch nicht drohen, den Fernseher oder die Waschmaschine einfach mitzunehmen. Das falle unter Nötigung und die sei strafbar.

"Die Abnahme ist der Dreh- und Angelpunkt bei der Reparatur", sagt Jens Belter. Dann sollten Verbraucher sich das reparierte Gerät sehr genau ansehen und auch austesten, ob es wieder funktioniert. "Wenn man die Abnahme erklärt, dreht sich die Beweislast. Bis zu diesem Moment muss der Handwerker beweisen, dass er das Werk ordnungsgemäß erstellt hat. Danach bin ich in der Nachweispflicht, dass ein Mangel vorliegt", sagt der Experte. Trete ein Fehler am Gerät weiter auf, dürfe der Reparaturdienst zweimal nachbessern. Dafür setzen Verbraucher am besten schriftlich eine angemessene Frist. Erst wenn die beiden erneuten Reparaturen fehlschlagen, können Kunden einen weiteren Handwerker beauftragen und die Kosten dafür dem Reparaturdienst in Rechnung stellen.