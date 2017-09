Weil der Hund schon seit Jahrtausenden der beste Freund des Menschen ist, machen sich Hundebesitzer auch verstärkt Gedanken über das richtige Futter. Dabei sind die Möglichkeiten so vielfältig wie die Meinungen. „Die Palette reicht vom einfachen Trockenfutter übers gekochte Futter bis hin zum sogenannten Barfen, bei dem Sie Ihren Hund roh ernähren. Da gehen die Meinungen bei den Haltern wirklich weit auseinander“, klärt Tierarzt und Hunde-Psychiater Dr. Ronald Lindner auf. Trotz der vielen Möglichkeiten und reichlich guter Futterprodukte werden immer mehr Hunde übergewichtig oder entwickeln eine Allergie. Dabei ist es im Grunde ganz einfach.

Trocken, Nass, Kochen oder Barfen?

Bildrechte: IMAGO Ob Sie Ihrem Hund das preiswerte Trockenfutter geben, ihn täglich frisch bekochen oder rohes Fleisch in Ergänzung mit Obst, Gemüse und Getreide anbieten, das ist nach Meinung vieler Experten egal. Wichtig ist, dass Sie die Ernährung Ihres Hundes seinem individuellen Bedarf an Energie und Nährstoffen anpassen. Alle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente müssen im Futter enthalten sein. Und da sieht es bei den angebotenen Produkten nach Meinung unseres Experten für den Hund glänzend aus: „Es sind da praktisch keine Mangelerscheinungen mehr möglich. Selbst das billigste Fertigfutter ist so ausgewogen, dass Ihr Hund alles bekommt, was er braucht.“ Vorteil dabei: Auf Trocken- und Nassfutterpackungen finden Sie eine grobe Richtlinie für die richtige Futtermenge. Trockenfutter ist für gesunde Hunde ausreichend. Nassfutter hilft aufgrund der zusätzlichen Feuchtigkeit Hunden, die wenig trinken. Außerdem locken die enthaltenen Fleischstücke auch fressfaule Hunde an den Napf.

Problem beim Barfen und Kochen

Viele Besitzer barfen ihren Hund. Das bedeutet, er bekommt ausschließlich rohes Futter. Neben Fleisch gibt es dabei Obst, Gemüse und mitunter auch Getreide. Dahinter steckt die Theorie, dass der Hund vom Wolf abstammt und Wölfe sich ja auch ausschließlich roh ernähren. Andere Besitzer kochen Ihrem Hund ganze Menüs, wegen der besseren Verdauung und größeren Vielfalt. Fakt ist: Bei beiden Arten der Fütterung ist eine genaue Berechnung der Nährstoffe und Energie, die der Hund mit dem Futter bekommt, schwierig bis unmöglich. Mangel oder Überversorgung können die Folgen sein.

Gutes Futter muss nicht teuer sein

„Wenn Sie heute Tierfutter in einem normalen Preisrahmen kaufen, dann sind Ihre Haustiere bestens versorgt“, sagt Dr. Fechner. Stiftung Warentest hat im vergangenen Jahr diese Aussage bestätigt. Von 23 getesteten Alleinfuttern bekamen 19 Produkte ein sehr gut oder gut. Beim preiswertesten Trockenfutter kostete die Tagesration für einen mittelgroßen Hund ganze 18 Cent. Damit hat der Hund alles, was er braucht. Für preiswertes Nassfutter bezahlen Sie durchschnittlich 2,80 Euro pro Tag. Der Preis beim Barfen und Kochen liegt in der Regel deutlich über diesen Werten.

So füttern Sie richtig