Umschau-Quicktipp | 10.01.2017 Schäden in der Waschstraße

Spiegel kaputt, Lack zerkratzt oder Antenne abgeknickt. Eigentlich sollte das Auto nach dem Besuch in der Waschstraße aussehen wie neu. Was aber, wenn es stattdessen beim Waschen beschädigt wurde? In solchen Fällen versuchen sich die Betreiber von Waschanlagen gern aus der Affäre zu ziehen, indem sie auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweisen. In der Tat kann es eine verzwickte Sache sein zu klären, wer hier für Schäden am Fahrzeug aufkommen muss. Folgende Hinweise können dabei helfen.