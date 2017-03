Bei zahlreichen Herstellern ist die Pannenhilfe für Neuwagenkäufer oder -leaser und gegebenenfalls auch für Gebrauchtwagenkäufer schon inklusive. Sie erhalten eine so genannten "Mobilitätsgarantie", die neben der Hilfe für den Ernstfall oft auch einen Leihwagen enthält. Der Schutz ist üblicherweise aber an bestimmte Bedingungen geknüpft. Dazu zählt zum Beispiel, dass man die Inspektion regelmäßig in den Vertragswerkstätten machen lässt beziehungsweise eine bestimmte Fahrleistung nicht überschreitet.

Vor dem Eintritt in ADAC, AvD und Co. sollten Autofahrer noch einmal bei ihrer Kfz-Versicherung nachsehen. Viele Versicherer integrieren den Pannenschutz inzwischen zumindest in ihre etwas umfangreicheren und teureren Tarife. Ist das nicht der Fall, gibt es eine zusätzliche Police für Preise zwischen fünf und 134 Euro pro Jahr. Mit den Versicherern seien Autofahrer ähnlich gut abgesichert wie mit ADAC und Co. sagt Daniel Pöhler. Er empfiehlt aber den Blick ins Kleingedruckte, da die Unterschiede bei Leistungen und Erstattungshöhen in den Details liegen. Etwa bei den Regeln zum Abschleppen. Bei einigen Anbietern wird erst dann geholfen, wenn man weit genug von zu Hause entfernt ist. Im Kleingedruckten gebe es bei einigen Schutzbriefen der Versicherer noch weitere Unterschiede. So würden im Ernstfall manche Kosten nur bis zu einer bestimmten Grenze übernommen, warnt unser Experte: "Beispielsweise werden fürs Abschleppen dann nur 200 Euro übernommen, der ADAC etwa übernimmt bis 300 Euro. Auf der anderen Seite sind bei den Kfz-Versicherungen manche andere Leistungen inklusive, wie etwa der Mietwagen." Der sei bei manchen Automobilclubs nicht in der Pannenhilfe enthalten. Darüber hinaus bezieht sich üblicherweise der Schutz bei Kfz-Versicherungs-Schutzbriefen auf das konkrete Fahrzeug, bei Automobilclubs auf die versicherte Person.