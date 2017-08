Bildrechte: IMAGO

Problem 1: Die richtige Anwendung



Damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden, muss sich der Anwender genau an die Bedienungsanleitung halten. Es macht beispielsweise einen Unterschied, ob bestimmte Blutwerte auf nüchternen Magen ausgewertet werden oder nicht.



Problem 2: Die Qualität der Tests



Laut Ökotest gibt es auf dem Markt viele Produkte, die in Qualität und Preis stark variieren können. Außerdem sind bei Selbsttests in der Regel höhere Abweichungen zulässig als bei Arzttests, so dass die Ergebnisse zwangsläufig weniger genau seien, so die Experten. Ein gutes Zeichen ist es laut Ökotest, wenn Tests bei seriösen Institutionen wie dem Paul-Ehrlich-Institut zugelassen sind.



Problem 3: Nur ein Indikator zur Erkennung von Krankheiten



Bei den Tests wird in der Regel nur ein einziger Indikator für eine Erkrankung untersucht, in der Regel sind aber mehrere Indikatoren zur genauen Bestimmung einer Erkrankung notwendig. Zudem kann der untersuchte Indikator leicht beeinflusst werden: So kann ein „Harntest“ zur Erkennung von Diabetes beispielsweise durch große Mengen an Vitamin C, Antibiotika oder eine Schwangerschaft unkorrekt ausfallen.