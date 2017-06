Ein Segen - gerade bei kleineren Autos - ist der zusätzliche Platz in einer Dachbox. In ihr findet am besten leichte Ladung ihren Platz. Wenn die Dachbox zu schwer beladen wird, kann sich der Schwerpunkt des Autos verlagern. Das beeinflusst das Fahrverhalten des Wagens ungünstig. Verteilen Sie das Gepäck möglichst gleichmäßig. Schweres gehört in die Mitte der Box. Dann können Sie die Hohlräume befüllen. Kleiner Geheimtipp: Stopfen sie eine zusammengerollte Decke in die Spitze. So verhindern Sie Beschädigungen. Zum Abschluss - wie im Kofferraum - alles mit Spanngurten sichern. Schauen Sie während der Pausen regelmäßig nach, ob alles noch am rechten Platz sitzt.