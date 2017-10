Die Heizkosten gehören zu den größten Posten auf der Nebenkostenabrechnung. Mit intelligenten Heizungssteuerungen sollen sie sich deutlich verringern lassen. Die Systeme gibt es in unterschiedlichen Preisklassen. Dreh- und Angelpunkt der "intelligenten" Systeme ist der Thermostat, wie Max Wiesmüller von Computerbild erklärt: "Der Thermostat ist der Drehregler, den man jeden Abend aufdreht, wenn man es wärmer haben möchte." Wer umsteigen will, schraubt den alten Thermostat ab und ersetzt ihn durch die smartere Variante. Weil dabei in der Regel nichts umgebaut werden muss, können Laien den Austausch auch selbst vornehmen.



Um ganz sicher zu gehen, sollten Mieter aber vorab den Eigentümer der Wohnung fragen. "In den neuen Heizungssteuerungen sind dann eine oder mehrere Batterien drin und ein kleines Stellgetriebe. Das dreht dann den Regler der Heizung in die richtige Position", sagt Redakteur Wiesmüller. Die intelligenten Steuerungen passten an die meisten gängigen Heizkörper. Dazu würden die meisten Hersteller auf ihren Webseiten ausführliche Anleitungen und auch Expertenchats anbieten.