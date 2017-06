Smoothie stammt vom englischen Wort 'smooth". Das steht für sanft, geschmeidig oder auch weich. Bei Smoothies bezieht sich das auf das Gefühl, das die halbflüssigen Getränke im Mund erzeugen. Smoothies wurden erstmals in den USA kreiert. Obst und Gemüse wurde dafür püriert – oft sogar mit Schale und Kernen. Das Ganze wurde dann mit Milchprodukten oder Ballaststoffen wie Chia-Samen angereichert. Industriell hergestellte Smoothies versprechen zwar Frische, werden aber für die bessere Haltbarkeit pasteurisiert, also hitzebehandelt.

Eine lebensmittelrechtliche Definition für Smoothies gibt es nicht. Es dürfen grundsätzlich alle Zutaten verwendet werden, die lebensmittelrechtlich erlaubt sind. Allerdings darf der Verbraucher nicht getäuscht werden: Was auf dem Etikett auf der Vorderseite zu sehen ist, muss auch den überwiegenden Teil des Getränkes ausmachen.

Kann ich mit Smoothies meinen täglichen Bedarf an Obst und Gemüse trinken?

Bildrechte: IMAGO Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 400 Gramm frisches Obst und Gemüse pro Tag, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät sogar zu 650 Gramm, aufgeteilt auf fünf Portionen. Mit einem 100-Milliliter-Smoothie lassen sich etwa 250 Gramm ersetzen, denn bei der Herstellung gehen auch Nährstoffe verloren. Bei der industriellen Herstellung von Smoothies werden Obst und Gemüse oft geschält, manchmal kommen auch Orangenzellen, Kokospulver, Vitamin C oder Apfelpektin zum Einsatz. Äpfel und Bananen – letztere machen Smoothies schön sämig – sind "Allerweltsobst" und werden in großen Mengen eingesetzt. Wer seinen täglichen Obst- und Gemüsebedarf also unbedingt trinkend decken will, sollte sehr genau aufs Etikett schauen. Eins sollte dabei nicht vergessen werden: Die Hersteller lassen sich die vermeintlichen Vitaminbomben gut bezahlen. Loses Obst und Gemüse ist auf jeden Fall billiger.

Sind grüne Smoothies besser?

Bildrechte: IMAGO Gerade grüne Smoothies werden gern als besonders gesund beworben. Sie enthalten neben Obst auch einen mehr oder weniger hohen Gemüseanteil. Aber Achtung: die grüne Farbe lässt sich auch einfach durch ein paar grüne Blätter oder durch den Zusatz von Konzentraten aus Algen oder Matcha-Tee erreichen. Wissenschaftlich gibt es keine Belege, dass grünes Gemüse gesünder ist.

Lieber Smoothies als Säfte?

Smoothies sollte man Säften vorziehen, vor allem wenn letztere aus Konzentrat hergestellt sind, denn Smoothies enthalten durch den Fruchtfleischanteil mehr Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Allerdings sollten die Zutaten frisch und vollständig verarbeitet worden sein. Manche Getränke, die als Smoothies verkauft werden, bestehen nur aus Obstsaft und enthalten lediglich ein paar grüne Blätter, denn ein grünes Aussehen assoziiert man mit Gesundheit.

Wie erkenne ich einen guten Smoothie?

Wichtig ist der genaue Blick auf die Inhaltsstoffe. Mindestens 50 Prozent davon sollten Mus oder pürierte Früchte sein, also weder Saft noch Saftkonzentrat. Einem gutem Smoothie werden weder Zusatzstoffe noch Vitamine oder andere Nährstoffe zugesetzt. Er wurde auch nicht durch den Entzug von Wasser konzentriert. Das machen nämlich einige Hersteller, um eine sämige Konsistenz zu erzielen. Allerdings leidet die Qualität darunter. Wichtig ist auch, dass kein Zucker zum Süßen verwendet wurde. Die Verpackung des Getränkes spielt ebenfalls eine Rolle. In einer dunklen Flasche sieht der Smoothie zwar langweiliger aus, doch sind die Vitamine und Nährstoffe darin besser geschützt als in einer hellen.

Wie viel Zucker ist drin?

Da viele Hersteller Zucker zusetzen, ist Vorsicht geboten. Britische Wissenschaftler haben Anfang 2016 Smoothies aus dem Supermarkt auf ihren Zuckergehalt getestet. Sie fanden in 100 Milliliter durchschnittlich 13 Gramm Zucker. Das ist mehr als in der zu Recht als Zuckerbombe verschrienen Cola, die in 100 Milliliter zirka 10,6 Gramm Süße enthält.

Doch neben dem vom Hersteller zugesetzten Zucker enthält auch das Obst selbst Zucker, nämlich Fruchtzucker, der mit in die tägliche Zuckerbilanz einfließt. Deshalb sollte man lieber zu Smoothies mit einem hohen Gemüseanteil greifen, denn da ist von Natur aus weniger Zucker drin.

Wie lange halten sich Smoothies?