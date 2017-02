Bildrechte: IMAGO

Wenn dieser Muskel den Übergang zwischen Magen und Speiseröhre aber nicht genug abdichtet, gelangt der saure Magensaft in die Speiseröhre. Wir empfinden dann einen aufsteigenden Schmerz in der Magengrube und hinter dem Brustbein, der bis in Hals oder Rachen reichen kann und als Sodbrennen bezeichnet wird. Oft müssen wir dabei auch sauer aufstoßen.



Das Wort Sodbrennen leitet sich vom kaum noch verwendeten Sod ab, was soviel wie "das Sieden, das Siedende" bedeutet. "Siedender" Mageninhalt steigt also in die Speiseröhre auf.