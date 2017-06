Wer Spargel nicht sofort verarbeiten kann, kann ihn auch einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Damit er dort nicht austrocknet, sollte er frisch gekauft und ungeschält in ein feuchtes Tuch, beispielsweise ein nass gemachtes Geschirrtuch, eingeschlagen schlagen und ins Gemüsefach gelegt werden. Wer sich auch nach dem 24. Juni, dem traditionellen Ende der Spargelsaison, den Geschmack des Frühlings bewahren will, kann das Edelgemüse einfrieren. Dazu sollte der Spargel gewaschen und geschält werden und ungekocht ins Gefrierfach kommen. Bei der Zubereitung wandert der Spargel dann direkt tiefgekühlt in den Topf, so bleibt er am besten bissfest, aromatisch und voller Vitamine. Sechs bis acht Monate kann der Spargel im Tiefkühler bleiben – und damit fast bis zum Beginn der nächsten Spargelsaison im kommenden April.