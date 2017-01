Sport im Winter

Bildrechte: IMAGO

Die Vorstellung, sich besonders dick anziehen zu müssen, ist falsch. Mit zu viel Kleidung gerät man zu sehr ins Schwitzen. Vielmehr empfiehlt es sich, mehrere Lagen übereinander anzuziehen, damit zwischen den Schichten Wärme gespeichert wird. Sinnvoll ist eine Lage, die nach der Aufwärmphase abgelegt werden kann. Ganz wichtig ist eine wärmende Kopfbedeckung, denn mehr als 30 Prozent der Körperwärme wird über den Kopf abgegeben. Für die sportliche Betätigung bei sehr niedrigen Temperaturen bietet sich grundsätzlich Funktionskleidung an. Diese kann Feuchtigkeit nach außen abgeben. Wenn sie zudem mit Reflektorstreifen ausgestattet ist, kann der Träger leichter im Straßenverkehr erkannt werden. Vorsicht ist beim Laufen auf glattem oder vereistem Untergrund geboten. Hier besteht Rutsch- und Umknick-Gefahr. Schuhe brauchen dann unbedingt das passende Profil. Im Dunkeln im Park bieten sich zudem Stirnlampen an, die die eigene Sicht unterstützen. Ein Muss stellen sie aber nicht dar, weil sich die Augen schnell an die Lichtverhältnisse anpassen.