Ein toller Gedanke: Am Samstag spielt der Lieblingsfußballverein und gewinnt. Und weil Sie gleich noch eine Wette auf den Ausgang des Spiels abgeschlossen haben und damit goldrichtig lagen, gewinnen Sie ein nettes Sümmchen für die nächste Fußballfete. So suggerieren es die Sportwetten-Anbieter gerne. Sind Sportwetten eine Möglichkeit, sich Geld dazu zuverdienen oder nur ein netter Freizeitspaß? Und wer verdient wirklich am großen Wettgeschäft?

Tatsächlich sind Sportwetten auch in Deutschland ein Milliardengeschäft. Gerade private Internetanbieter leben hervorragend vom Nervenkitzel der Sportfans. Die drei größten auch in Deutschland agierenden Anbieter haben im Jahr 2015 gut 45 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Im gleichen Zeitraum haben die Glücksspieler über 10 Milliarden Euro verloren. Der Fiskus nimmt dabei mehrere Hundert Millionen Euro Steuern pro Jahr ein. Soweit die Fakten.

Das Risiko liegt bei Ihnen

Bildrechte: IMAGO Trotzdem sehen sich gerade die staatlichen Glückspielbetriebe eher als Unterhalter denn als reine Geldquelle des Finanzministers. Jürgen Krasse, Vertriebsleiter der staatlichen Sächsischen Lotto-GmbH beschreibt das so: „ Wir sehen unser Sportwetten-Angebot, genauso wie Lotto, eher als ein Freizeitangebot. Wir informieren umfangreich und fair und bieten keine hoch spekulativen Wetten und auch keine Livewetten an.“ Ob staatlicher oder privater Wettanbieter: Das Risiko, Geld zu verlieren, ist groß - und liegt ganz bei Ihnen. Sie können sich im Verlustfall auch nicht auf schlechte Beratung berufen.

Das sollten Sie vorher wissen

Zunächst brauchen Sie den richtigen Wettanbieter. Das Wettspielbüro um die Ecke ist ein fester und in staatlicher Hand auch sehr zuverlässiger Wettpartner. Allerdings sind die Wettangebote und -möglichkeiten dort nicht so flexibel wie im Internet. Auch können Sie im Wettbüro die Wetten meist nur vor einem Spiel abschließen. Livewetten wie etwa auf die nächste rote Karte oder das nächste Foul sind nur im Internet möglich, auch wenn diese Art des Wettens höchst spekulativ ist.



Im Wettbüro suchen Sie sich eine Wette aus dem Angebot aus. Sie wetten zum Beispiel auf den Endstand eines Fußballspiels. Nun füllen Sie einen Wettschein aus, bezahlen die Wette und warten das Spiel ab. Wenn Sie richtig getippt beziehungsweise gewettet haben, können Sie sich nach einer vorher festgelegten Frist Ihren Wettgewinn abholen. Je nachdem, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich Ihr Tipp und damit auch der Tipp anderer Mitspieler ist, gestaltet sich die Quote. Beispiel Fußball: FC Bayern spielt im DFB-Pokal gegen einen Drittligisten und Sie tippen auf 0:3 für den Underdog. Dann ist die Quote entsprechend hoch und Ihr Gewinn für den Fall, dass Sie richtig liegen, auch.



Wetten Sie im Internet, registrieren Sie sich bei seriösen Anbietern kostenlos mit persönlichen Daten und Ihrer Bankverbindung. Oft bekommen Sie einen Startbonus. Dann können Sie aus der Vielzahl der Wettmöglichkeiten Ihre Favoriten auswählen und loswetten. Vorteil im Netz: Sie können Spiele und Sportveranstaltungen jederzeit live nachverfolgen und eventuell noch zeitnah während eines Spiels wetten. Nachteil: Im Internet sind Sie verleitet, ständig neue Wetten einzugehen. Zwar gibt es einstellbare Grenzen und Limits für Ihre Wetteinsätze. In der Praxis aber können Sie sich gnadenlos verzocken und Geld verlieren.

Wettmöglichkeiten: Beispiel Fußball

Bildrechte: IMAGO Sie können in nahezu allen Sportarten Tipps auf das Ergebnis und den Spielverlauf, die Mannschaftsaufstellung und mögliche Sonderereignisse, wie die Anzahl der Fouls und in welcher Minute ein Tor genau fällt, abgeben. Es geht also von ganz einfach bis sehr komplex und hoch spekulativ. Beim Fußball können Sie beispielsweise mit einer Einzelwette schlicht auf den Endstand tippen. Bei einer Kombiwette setzen Sie auf das Ergebnis mehrere Spiele. Im Erfolgsfalle werden hier die Quoten multipliziert, was Ihnen eine hohe Gewinnsumme bescheren kann. Liegen Sie aber nur bei einem Spiel daneben, ist die ganze Kombiwette futsch. Besser haben Sie es da bei einer Systemwette: Die besteht aus mehreren Kombiwetten, was wiederum Ihre Gewinnchancen erhöht. Und daran sehen Sie schon, um gut und sinnvoll zu wetten, müssen Sie sich mit der Materie auseinandersetzen und nicht einfach irgendwelche Daueraufträge bei Wettberatern auslösen. Die verdienen in der Regel nur an der Unkenntnis der Mitspieler.

So erhöhen Sie die Erfolgschancen