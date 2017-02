Die Technik

Wie bei normalen Staubsaugern auch, fangen alle Staubroboter den Staub an der Geräteunterseite mit einer Düse auf. Der Weg dorthin ist allerdings unterschiedlich. "Günstige Modelle haben nur die Düse, bei teureren Geräten wird der Staub mittels Bürstenrollen zur Düse befördert und bei den neuesten Modellen des Roboter-Pioniers iRobot, sollen Hartgummiwalzen für einen noch besseren Transport des Staubs zur Düse sorgen", erklärt Fachredakteur Rian Voß vom Verbrauchermagazin Chip, das die aktuelle Modelle getestet hat. Alle Saugroboter haben ein bis zwei rotierende Bürstenköpfe für Ecken und Wände. Mit diesen Bürsten wird der Dreck in der Theorie aus den Ecken zum Roboter und dann zur Düse geleitet. Haben Sie allerdings in Ihrer Wohnung spitze Winkel in einigen Zimmerecken, kommen die Roboter schon mal an ihre Grenzen. Möbel, dicke Teppiche und auch schon ein normales Tischbein können die Arbeit der Roboter in einigen Fällen stark behindern.

Die Kosten

Die von Chip getesteten Modelle lagen in der Preisspanne zwischen rund 90 Euro und knapp über 1.000 Euro. Das teuerste Modell, der Dyson 360 Eye, ist nach Angabe des Herstellers mit Bürsten und sogenannter Zyklonentechnologie ausgestattet und ist auch den Testergebnissen zufolge einer der saugstärksten Roboter. Allerdings hat er Schwächen in der Navigation und ist bauartbedingt sehr hoch. Dadurch kann er Schwierigkeiten mit niedrigen Möbeln haben.

Das preiswerteste Modell im Test, den DirtDevil M 607 Spider, gibt es für rund 90 Euro. Er saugt auch anständig, fährt dafür aber willkürlich im Raum umher, sodass es eher ein Glücksspiel ist, ob er alle schmutzigen Flächen auch wirklich erreicht. Die Geräte von iRobot und Vorwerk landeten im Test auf den Spitzenplätzen, vom Preisniveau liegen sie mit rund 500 Euro bis 750 Euro im eher teuren Bereich.

Die Unterschiede

Reinigungsleistung: Die meisten Modelle sind mit einer Leistung von rund 30 Watt eher schwach motorisiert. Für einen staubfreien Boden mit Hartbelag oder einen kurzflorigen Teppichboden reicht das in der Regel aber aus. Langflorige Teppiche sind für Saugroboter problematisch zu befahren, sodass die schwache Leistung dort erst gar nicht zum Tragen kommt.

Wegfindung: Ähnlich wie ein Rasenmähroboter im Freien, fahren die günstigen Modelle kreuz und quer durch den Raum und sollen so per Zufall alle Bereiche saugen. Das klappte im Test nicht und auch in der Praxis dürfte ein gutes Saugergebnis schwierig zu erreichen sein. Die Geräte von iRobot fahren auch kreuz und quer durch den Raum, haben aber Hilfsmittel wie Kameras und Sensoren, um sich zu orientieren.

Bildrechte: Colourbox Spezielle Sender, sogenannte Virtual Walls, können vom Benutzer platziert werden, um den Roboter vom Absturz von Treppen oder dem Überfahren von Fressnäpfen abzuhalten. Noch besser ist die Navigation bei Geräten wie dem Neato Robotics Botvac 85 oder dem Vorwerk Kobold VR 200. "Diese Geräte erfassen mit einem Scanner Ihre Umgebung und legen so eine Karte vom Raum an, die sie dann nach und nach abarbeiten", erklärt Rian Voß von Chip. Dabei umgehen die Geräte Treppenstufen und andere Hindernisse auch dank zusätzlicher Ultraschallsensoren. Die Hersteller geben bei beiden Geräten noch einige Meter eines speziellen Magnetbandes mit in die Verpackung. Damit kann der Benutzer bestimmte Stellen für den Roboter absperren. Und sollte es doch mal zu einem ungewollten Zusammenstoß mit Möbeln oder ähnlichem kommen, stoppen Kontaktsensoren die Geräte der oberen Preisklasse.

Akkuleistung: Die preiswertesten Modelle haben in der Regel die schwächsten Akkus. Eine gute Stunde halten die meisten dennoch durch und fahren in der Regel auch selbstständig zu Ihrer Station um sich dann dort innerhalb von rund vier Stunden aufzuladen. Nur beim preiswertesten Gerät im Test, dem DirtDevil M 607 Spider, muss der Benutzer noch selber das Gerät mit Ladekabel und Steckdose verbinden.

Gewicht: Schwere Roboter haben oft einfach mehr Technik an Bord. Das klingt nach einem Vorteil, kann aber dann problematisch werden, wenn so ein schweres Gerät an einer Teppichkante hängen bleibt und den Teppich hochschiebt. "Die Geräte schaffen sich so quasi selbst eine Barriere, die sie beim Reinigen dann behindert", erklärt der Experte.

Die Steigleistung: Während billige Modelle oft schon an niedrigen Kanten oder Kabeln scheitern, übersteigen die teuren Roboter problemlos Kanten von bis zu zwei Zentimetern.

Extras: Je teurer das Modell, desto üppiger die Zusatzausstattung. Bei manchen Geräten lässt sich ein Wochensaugplan erstellen, andere lassen sich gar mit Fernbedienung und per App steuern.

Problemböden