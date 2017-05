Nicht jeder der Einkünfte hat, muss eine Steuererklärung machen. Sind Sie normaler Arbeitnehmer, führt Ihr Arbeitgeber die Steuern gleich direkt ans Finanzamt ab. Für Sie ist damit eigentlich alles erledigt. In vielen Fällen verschenken Sie so aber teilweise richtig viel Geld - nach aktuellen Berechnungen sind das im Schnitt rund 900 Euro. Eine freiwillige Steuererklärung kann sich für Sie also lohnen, und das ganz ohne Steuerberater und Lohnsteuerhilfeverein. Wir erklären, wie Sie die Steuererklärung selbst machen und sich Geld vom Finanzamt zurückholen.

Wer muss eine Steuererklärung machen?

Zur Steuererklärung verpflichtet sind Sie in diesem Jahr zum Beispiel, wenn:

Sie verheiratet sind und einer der Ehepartner die Lohnsteuerklasse 5 oder 6 hat.

Sie Elterngeld, Krankengeld oder eine andere sogenannte Lohnersatzleistung über 410 Euro bezogen haben.

Sie für mehrere Arbeitgeber tätig waren oder Sie sich einen Lohnsteuerfreibetrag auf der Lohnsteuerkarte haben eintragen lassen.

Sind Sie zu einer Steuererklärung verpflichtet, muss diese bis zum 31. Mai des Folgejahres beim Finanzamt sein.

Für wen lohnt es sich, die Steuererklärung selber zu machen?

Bildrechte: IMAGO In neun von zehn Fällen bekommen die freiwilligen Steuererklärer Geld vom Staat zurück. Das können Summen zwischen 100 und ein paar tausend Euro sein. Dazu unser Experte vom Bund der Steuerzahler: „Wenn Sie mit einer geringen Erstattung rechnen und ihre finanziellen Verhältnisse einfach und überschaubar sind, sollten Sie die Erklärung lieber selber machen.“ Wird es komplizierter, können Sie sich Hilfe bei einem Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater holen. Das kostet Sie bei einem Lohnsteuerhilfeverein neben einer eher geringen Aufnahmegebühr im Schnitt rund 150 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr. Dafür werden Sie dort das ganze Jahr über steuerlich beraten. Die Kosten beim Steuerberater werden auf Grundlage der Steuerberatergebührenverordnung erhoben.

Kann jeder die Steuererklärung selbst machen?

Im Prinzip ist eine Steuererklärung kein Hexenwerk. „Wenn Sie über ein halbwegs passables Bürowissen verfügen, also ein Formular gut ausfüllen und ein bisschen rechnen können, dann ist das eigentlich kein Problem,“ erklärt der gelernte Steuerberater Frank Lange. Dabei kommt es immer auf Ihre persönlichen Verhältnisse an: Sind Sie angestellt, verheiratet und haben noch Kinder, die zu Hause wohnen und unter 18 sind, können Sie die Erklärung selbst machen. Dazu unser Experte: “Das sind Idealfälle, für die der Gesetzgeber ganz klare Regeln formuliert hat und für die Sie kein Spezialwissen brauchen.“ Schwieriger wird es, wenn Ihre Kinder über 18 Jahre alt sind und immer noch teilweise zu Hause wohnen. Schon dieser geänderte Sachverhalt kann eine Steuererklärung so kompliziert machen, dass Sie lieber einen Steuerberater konsultieren sollten. Auch ein Erbfall bringt den Laien bei der Steuererklärung schnell an die Grenzen. „Auch wenn Sie freier Mitarbeiter sind, im gewerblichen Bereich arbeiten oder Einnahmen durch Vermietung und Verpachtung haben oder Abschreibungen auf Auto und teure Bürogeräte laufen, sollte ein Experte die Erklärung machen“, rät der Experte Frank Lange.

Was ist die beste Methode?

Bildrechte: IMAGO Dem Finanzamt ist es egal, ob Sie die Erklärung in Papierform oder auf elektronischem Wege einreichen. Das einfache Formular umfasst zwei Seiten, in die Sie neben Ihren persönlichen Daten die Informationen aus Ihrer elektronischen Steuerkarte und Ihre Kosten eintragen. Für Kinder, Werbungskosten und weitere Ausgaben gibt es dann spezielle Anlagen, die Sie aber nur bei Bedarf ausfüllen müssen. „Am besten ist, Sie haben für alle Ausgaben und Aufwendungen die Belege parat. Nicht alle müssen Sie immer mitgeben. Zum Beispiel reicht dem Finanzamt in der Regel, wenn es immer wiederkehrende Aufwendungen oder Einnahmen einmal belegt bekommt,“ so Frank Lange. Trotzdem müssen Sie aber auch diese Belege und Unterlagen immer als Nachweis vorzeigen können. Die Erklärung können Sie in Papierform, mit Steuersoftware oder auf direktem elektronischem Weg über das ELSTER-Portal Ihres Finanzamtes abgeben. Hauptsache ist, Sie sind pünktlich. Kleiner Tipp: Sollte es einmal ganz knapp mit der Abgabe werden, dann geben Sie vorerst eine unvollständige Erklärung ab, halten somit die Frist ein und reichen die erforderlichen Unterlagen später nach. Bei der Papierform müssen Sie sich alleine auf die begleitenden Erklärungen im Formular verlassen. Das ELSTER-Programm wird oft als zu kompliziert empfunden. Viele verlassen sich deshalb bei der selbst gemachten Steuererklärung auf eine Steuersoftware. Die führt Sie Schritt für Schritt durch eine Erklärung und hilft auch bei anspruchsvolleren Fragen und Sachverhalten. Vorteil einiger Steuersoftwareprogramme ist die Schnittstelle zum ELSTER-Portal. So können Sie die Erklärung direkt aus dem Programm an das Finanzamt übermitteln.

Wer haftet bei Fehlern?

Vor einer falsch ausgefüllten Steuererklärung brauchen Sie keine Angst zu haben. „Solange Sie nicht bewusst Angaben falsch machen und grob fahrlässig handeln, wird Ihnen das Finanzamt das nicht übel nehmen,“ so der Experte vom Bund der Steuerzahler. Viel sicherer sind Sie auch bei einer Erklärung vom Steuerberater nicht, denn auch hier unterschreiben Sie am Ende und sind bei falschen Angaben in der Haftung. Es sei denn, Sie können dem Steuerberater grobe Fahrlässigkeit nachweisen. Allgemein gilt: Machen Sie keine falschen Angaben, halten Sie alle Nachweise parat und versuchen Sie immer pünktlich zu sein. Dann bekommen Sie mit dem Finanzamt in der Regel keine Probleme.

Wenn der Steuerbescheid kommt