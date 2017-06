Auch in diesem Jahr haben viele Stromversorger die Preise wieder angehoben. Ärgerlich, wenn ein Dreipersonenhaushalt bis zu 80 Euro mehr im Jahr zahlen muss. Dabei können Sie mit einem Wechsel Ihres Stromversorgers schnell bis zu 300 Euro pro Jahr sparen. So geht der Wechsel am einfachsten und darauf müssen Sie dabei unbedingt achten.

Darum steigen die Preise

Bildrechte: IMAGO Die Energiewende, also der angestrebte Mix aus konventionellen und erneuerbaren Energien, macht den Netzbetreibern zu schaffen. Stabile Energienetze sollten möglichst gleichmäßig ausgelastet sein, Stromproduktion und Verbrauch also im Gleichgewicht. Daran halten sich Wind- und Sonnenenergie natürlich nicht und das fordert von Netzbetreibern entweder den Zukauf von Strom oder teilweise die bezahlte Abschaltung von Windkraftanlagen, wenn zu viel Strom ins Netz gespeist wird. Hinzu kommen der überfällige Ausbau des Stromnetzes und die geplante Erhöhung der Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien (kurz EEG-Umlage). Und natürlich drehen auch die Stromerzeuger selbst mitunter kräftig an der Preisschraube.

Wechseln lohnt sich

Der meist ortsansässige Grundversorger und die größeren Stromanbieter der Region haben oft die teuersten Tarife. „Die profitieren davon, dass viele Kunden nicht gewohnt sind, sich auf einem freien Strommarkt einen neuen Anbieter zu suchen, sondern lieber beim alten und vertrauten Versorger bleiben“, erklärt Dr. Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Leipzig. So haben diese großen Player im Stromgeschäft trotz hoher Gebühren immer noch die meisten Kunden. Aber ein Wechsel lohnt sich. Für einen Dreipersonenhaushalt mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von etwa 3.500 Kilowattstunden pro Jahr sind dabei gut 300 Euro Einsparung drin. Wie viel Sie wirklich sparen können, hängt von Ihrem konkreten Verbrauch, Ihrem Wohnort und dem Preis Ihres aktuellen Tarifs ab. Das Wichtigste über einen langen Zeitraum ist aber, welchen Aufwand Sie dauerhaft betreiben wollen.

Welcher Wechseltyp sind Sie?

Wechseltyp 1: Sie haben Spaß am Preisvergleichen im Internet, betreiben gern etwas mehr Aufwand bei der Suche in den verschiedenen Vergleichsportalen. Sie haben ein gutes Zeitmanagement bei Ihren Versorgungsverträgen und verpassen keine Kündigungsfrist: Dann können Sie beim jährlichen Wechsel am meisten sparen. Sie profitieren immer wieder vom Neukundenbonus und den Extra-Vergünstigungen, die viele Versorger nur im ersten Vertragsjahr anbieten. Einsparpotenzial für einen Dreipersonenhaushalt gegenüber dem Grundversorger: etwa 300 Euro.

Wechseltyp 2: Sie wollen sich nicht jedes Jahr neu orientieren müssen, sind aber zu einem Wechsel von Ihrem Grundversorger zu einem freien Stromanbieter bereit: Dann können Sie mit dauerhaft günstigem Tarif immerhin gut 230 Euro gegenüber dem Grundversorger pro Jahr sparen.

Wechseltyp 3: Sie haben so gar keine Lust aufs Internet und erledigen lieber alles schriftlich. Sie bekommen auch ihre Rechnungen und Vertragsunterlagen am besten per Post und klären die Details am Telefon: Dann können Sie die günstigsten Tarife auch über die Hotlines des Stromanbieters abfragen und sich Unterlagen senden lassen. Auch auf diesem Weg können Sie pro Jahr noch gut 150 Euro sparen.

Es geht tatsächlich ganz einfach