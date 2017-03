Gutes Netz = gute Sprachqualität

Bildrechte: dpa Laut einem aktuellen Test des Computermagazins c’t können die Anbieter der Messenger-Apps im Idealfall eine hörbar gute Sprachqualität liefern. Vereinfacht gesagt können dabei viel mehr Daten beider Sprecher übertragen werden als etwa bei Anrufen übers Festnetz oder das Handynetz. Computerexperten sprechen dabei von sogenannter "HD-Telefonie". Der Begriff erinnert nicht ganz zufällig an die hochaufgelösten besseren Bilder moderner Flachbildschirme. "Bei der klassischen Festnetztelefonie reden wir über einen sehr schmalbandigen Bereich, bei HD-Telefonie wird in hoher Bandbreite Sprache übertragen und dann klingt das alles wesentlich natürlicher, weil ich mehr von der Person höre", sagt Andrijan Möcker vom Computermagazin c’t. Allerdings klappt das nur, wenn beide Nutzer gerade in einem schnellen WLAN-Netz oder an einem Ort mit sehr guter Netzabdeckung fürs mobile Internet sind. "In großen Städten mit LTE zum Beispiel ist das kein Problem. Wenn ich aber etwa mit dem Auto fahre und immer mal wieder auf Edge oder GPRS zurückfalle, hört man das deutlich", sagt Markus Weidner. Dann könnten störende Gesprächspausen auftauchen, weil das Sprachsignal nur mit etwas Verzögerung ankommt. Im aktuellen c’t-Test fielen etwa Skype und Viber mit recht guter Sprachqualität positiv auf. Bei der App Signal dagegen kam es im Test zu vereinzelten Aussetzern.

Verschlüsselung bis zum Ende

Für viele Nutzer klingt es etwas ungewöhnlich, dass für Telefonate oder Videoanrufe Datenpakete übertragen werden. Die könnten rein theoretisch abgefangen werden, wenn sich etwa bei einem Anruf in einem öffentlichen WLAN andere Nutzer in die Kommunikation einklinken. Um das zu unterbinden, haben moderne Messenger-Apps eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Anrufe. Zusätzliche Sicherheit liefern laut c’t Programme mit der Möglichkeit, die Verschlüsselung beim Angerufenen zu überprüfen. Dafür zeigt etwa Signal ein Wortpaar an, dass beide Seiten vergleichen können. Viber setzt auf einen Zahlencode.

Fazit