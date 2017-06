Wie findet man die passende Tierpension?

Eine Recherche im Internet oder in den Gelben Seiten kann helfen, Tierpensionen in der näheren Umgebung ausfindig zu machen. Doch den Bildern auf einer Internetseite oder gutklingenden Erläuterungen am Telefon sollte man nicht allein vertrauen. Ein zusätzlicher unangekündigter Besuch in der gewählten Tierunterkunft hilft festzustellen, wie das Haustier auf die Mitarbeiter und die ungewohnte Umgebung reagiert. Misstrauen sollte aufkommen, wenn die Besichtigung der Einrichtung oder einzelner Räumlichkeiten abgelehnt wird. Die Anbieter sollten trotz der professionellen und kommerziellen Ausrichtung auch spürbare Tierliebe an den Tag legen. Häufig kann man auch Rezensionen über eine Einrichtung im Internet finden. Eine Recherche zu den Erfahrungen anderer kann zusätzliche Informationen bringen, sollte aber auch stets mit einer gesunden Skepsis erfolgen. Beschwerden über die Pension gehen häufig auch beim örtlichen Tierarzt oder dem örtlichen Tierschutzverein ein, weshalb sich eine Nachfrage lohnt. Sicherheit bringen kann auch ein Test in Form eines Probespaziergangs oder Probeschlafens. Beispielsweise bei Hunden kann man so prüfen, wie diese bei Bedarf mit einer Unterbringung zurechtkommen.