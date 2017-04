Unter Möbelhäusern herrscht ein unerbittlicher Preiskampf. Deshalb wird um jeden Kunden gekämpft - mit viel Werbung. In kaum einer Branche gibt es so viele „Aktionswochen“, „Jubiläums-Rabatte“ und „Mega-Schnäppchen“. Um Küche, Sofa oder Sitzecke an den Mann oder die Frau zu bringen, arbeiten die Händler mit zahlreichen Tricks. Wir zeigen Ihnen, wo Sie aufpassen sollten.

Ist der Kunde erstmal mit Schnäppchen und Billigangeboten in den Laden gelockt, dann ist die Chance, dass er kauft, hoch. Vor allem im Eingangsbereich und an den Rolltreppen werden deshalb günstige Küchenutensilien und Marken-Sets positioniert. Wichtig zu wissen: Viele Hersteller produzieren Extraserien für Möbel- und Warenhäuser. Diese können im Vergleich zu den Produkten im eigentlichen Markenshop eine mindere Qualität haben. Aber auch mit Coupons für ein günstiges Mittagessen werden Kunden ins Möbelhaus gelockt. Restaurants oder Cafeteria befinden sich dann in der obersten Etage. So muss der hungrige Kunde erst an allerlei Angeboten im Eingangsbereich oder an den Rolltreppen vorbei, bevor er seinen Hunger stillen kann. Dabei wird oft die eine oder andere Kleinigkeit gekauft, obwohl sie nicht auf dem Einkaufszettel stand.