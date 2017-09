Der größte Teil des Trinkwassers wird in Deutschland über Brunnen aus dem Grundwasser, ein kleinerer Teil aus Oberflächenwasser über Talsperren, entnommen. Auch an Flussufern mit kieshaltigen Bodenschichten wird Wasser als sogenanntes Uferfiltrat gewonnen. In Wasserwerken wird das Wasser gefiltert, wenn nötig desinfiziert und in die zentrale Wasserversorgung eingespeist. Erst dann spricht man von Trinkwasser. Das Wasser kann regional unterschiedliche Eigenschaften haben. Die darin gelösten Mineralien sorgen für unterschiedliche Härtegrade. Das kann sich unter anderem auf Geschmack und Reinigungsverhalten des Wassers auswirken.

Wasserwerke, Gesundheitsämter und das Umweltbundesamt achten streng darauf, dass bestehende Grenzwerte nicht überschritten werden. "Wenn Sie überhaupt mal Fremdstoffe darin finden, dann sind die Konzentrationen so gering, dass sie für den Menschen ungefährlich sind", sagt Dr. Ingrid Chorus, Abteilungsleiterin für Trink- und Badewasserqualität am Umweltbundesamt.

Belastetes Wasser muss kostenspieliger gereinigt werden

Pflanzenschutzmittel und Dünger können das Grundwasser stark belasten. Ganz aktuell steigen in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gegenden die Nitratwerte wieder an. "Für die Gewinnung von Biosprit wird vermehrt und großflächig Mais angebaut. Die Flächen werden stark gedüngt. Damit wird ein positiver Trend der letzten zehn bis zwanzig Jahre wieder umgekehrt", so Dr. Chorus. Zuletzt waren die Nitratwerte kontinuierlich leicht gesunken. Durch den neuerlichen Anstieg muss das Wasser aufwendiger gereinigt werden. Das Umweltbundesamt und Verbraucherverbände befürchten in betroffenen Gegenden deshalb in naher Zukunft einen deutlichen Anstieg der Wasserpreise. 32 bis 45 Prozent Preissteigerung sind im Gespräch.

Belastung durch Medikamente und Radioaktivität?

Die oft beschworene Belastung der Gewässer durch Medikamentenrückstände spielt hingegen laut unserer Expertin beim aufbereiteten Trinkwasser kaum eine Rolle. "Wir sprechen da von Konzentrationen von ein paar Tabletten auf die Wassermenge des Bodensees", erklärt die Expertin. Auch eine Belastung durch Radioaktivität spielt keine besorgniserregende Rolle.

Auf die Leitung kommt es an

"Die Wasserleitungen sind aus meiner Sicht die Verpackung des Lebensmittels Trinkwasser. Sie sollten genauso umsichtig und kritisch behandelt werden, wie alle anderen Lebensmittelverpackungen", mahnt Dr. Chorus. Vom Wasserwerk zum Hausanschluss gelten strenge Richtlinien. Wasser- und Stadtwerke wenden aktuell Millionenbeträge auf, um das deutsche Netz zu modernisieren. Alte Graugussleitungen, die Graphitbestandteile ins Wasser gelöst haben, werden gegen unbedenkliche Kunststoff- oder Metallleitungen ausgetauscht. Da durch diese Leitungen täglich große Mengen frisches Trinkwasser fließen, können sich praktisch keine Ablagerungen als Nährböden für Bakterien oder Keime bilden.