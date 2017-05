Anfangs wurden die Fahrer von E-Bikes eher belächelt. Heute fahren gut 2,5 Millionen dieser motorunterstützen Fahrräder durch Deutschland. Große Entfernungen, Leistungsunterschiede zwischen Fahrern, Rehabilitation nach einer Operation - für solche Fälle sind E-Bikes ideal. Mit Anschaffungskosten ab rund 1.000 Euro sind sie allerdings auch deutlich teurer als ein herkömmliches Fahrrad. Welche Chancen und Möglichkeiten bietet das E-Bike im Alltag? Und gibt es für den Kauf finanzielle Unterstützung?

Kurze Sachkunde

Die meisten aller in Deutschland angebotenen Elektrofahrräder sind eigentlich Pedelecs. Das steht für Pedal Electric Cycle. Diese Pedelecs unterstützen den Fahrer nur dann, wenn er auch selber in die Pedale tritt, und das bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde. Nur unter diesen Umständen gelten Elektrofahrräder noch als Fahrräder und müssen nicht zugelassen werden. E-Bikes hingegen fahren auf Knopfdruck, ohne dass der Fahrer in die Pedale tritt. Ab sechs Kilometern pro Stunde sind diese Systeme zulassungspflichtig. Deshalb werden E-Bikes eher selten verkauft.

Staatliche Unterstützung

Wer in Frankreich bis Anfang nächsten Jahres ein Elektrofahrrad kauft, bekommt vom Staat maximal 200 Euro dazu. Auch bei uns in Deutschland war so eine Maßnahme bereits angedacht, wurde im vergangenen Herbst jedoch von der Bundesregierung abgelehnt. Stattdessen wird seit 2016 der Kauf von Elektroautos vom Staat bezuschusst. Konrad Krause, Geschäftsführer des adfc-Sachsen, versteht diese Differenzierung nicht: „Es geht doch eigentlich darum, Menschen in Sachen Elektromobilität zu unterstützen. Wir haben jetzt gerade mal eine Million Elektroautos auf der Straße, aber 2,5 Millionen Elektrofahrräder. Und jeder Kilometer mit diesen Rädern verringert Kraftstoffverbrauch und Schadstoffe.“

Städtische Förderprogramme

Bildrechte: IMAGO Städte wie München und Tübingen haben die Sache daher selbst in die Hand genommen. Anwohner bekommen beim Kauf eines Pedelecs zwischen 500 und 1.000 Euro Zuschuss. Weist der Käufer zudem nach, dass er sein Auto verschrottet hat, gibt es in München noch mehr Förderung. Warum diese Beispiele nicht von mitteldeutschen Städten wie Leipzig, Magdeburg oder Dresden übernommen werden, erklärt unser Expert so: „Wir haben hier einfach nicht den Leidensdruck wie etwa in München. Dort ist die Stadt noch viel mehr von Autoverkehr und Schadstoffen belastet. Die mussten einfach reagieren und nach Alternativen zum täglichen Verkehrschaos suchen.“ Hinzu kommt, dass in Thüringen und Sachsen Autohersteller traditionell verwurzelt sind. Kampagnen wie „Autoland-Sachsen“ werden deshalb in Sachen Elektromobilität viel eher unterstützt. Konrad Krause hofft hingegen, „dass in Mitteldeutschland auch bald die Einsicht kommt, dass Elektromobilität nicht nur mit Autos durchzusetzen ist. Elektrofahrräder können einen großen Beitrag leisten, wenn es um eine Neuorganisation des städtischen Verkehrs, Unfallvermeidung, Lärmreduzierung und eine Verkehrsberuhigung bestimmter Zonen geht.“

So finden Sie Ihr Pedelec

Die Anschaffungskosten für ein gutes Rad betragen mindestens 1.500 Euro. Drunter geht auch, allerdings ohne positive Ergebnisse bei der Stiftung Warentest. Wenn Sie also das Pedelec für rund 1.000 Euro vom Discounter kaufen, müssen Sie schon sehr genau hinschauen. Oft haben die Akkus dieser preiswerten Räder keine große Gesamtlebensdauer und Ersatz-Akkus kosten gerne mal 500 Euro und mehr. Hinzu kommen bei den sehr preiswerten Rädern mitunter erhebliche Sicherheitsmängel, beispielsweise brechen Sattelstützen oder Sattelklemmen eher als bei Markenmodellen. Im Ernstfall kann das zu schweren Verletzungen führen. Auch die Bremsen sind bei manchen billigen Modellen mitunter zu schwach für Gewicht und Leistung des Rades.

Soweit der Akku reicht

Bildrechte: IMAGO Zwischen 40 und 100 Kilometer Reichweite bieten die Akkus der Pedelecs. Wie lange sie wirklich halten, ist auch vom Fahrstil, der Strecke und dem Gesamtgewicht abhängig. Fahren Sie also mit Rückenwind eine flache Strecke, hält der Akku erheblich länger als bei der Tour durch die Berge mit ordentlich Gepäck auf dem dem Rad. Ist der Akku leer, brauchen Sie zwischen drei und fünf Stunden, bis er wieder vollständig geladen ist. Mit zunehmendem Alter und Gebrauch sinkt die Ladekapazität der Akkus. Nach rund 500 Ladezyklen ist rund ein Viertel der Kapazität verschwunden. Nach gut 35.000 Kilometern ist auch bei hochwertigeren Rädern ein neuer Akku fällig. Zwischen 300 und 1.000 Euro müssen Sie dafür einplanen. Vorsicht: Im Netz gibt es Angebote von so genannten Akku-Doktoren. Die versprechen Hilfe, dürfen das aber eigentlich nicht. Denn der Akku darf nur im Auftrag des Händlers von Fachwerkstätten geöffnet und repariert werden. Nicht originale oder falsch verbaute Teile können zu Bränden oder dem Komplettausfall des Akkus führen.

Der Autoersatz