Hintergrundchecks von Bewerbern: Was ist erlaubt?

Wenn ein Unternehmen eine Stelle neu besetzen will, möchte es verständlicherweise viel über den neuen Bewerber erfahren. Lebenslauf und Bewerbung liefern oft nicht alle für den Personalchef wichtigen Informationen. Außerdem bleibt offen, ob alle Angaben aus dem Bewerbungsgespräch richtig sind. In den USA sind daher viele Unternehmen dazu übergegangen, potenzielle Mitarbeiter mit Hintergrundchecks gründlich zu durchleuchten. Das tun inzwischen auch Firmen in Deutschland. Allerdings gelten da sehr strenge Regeln.

In Deutschland gilt eine sehr einfache Regel: Der Arbeitgeber muss immer erst den potenziellen neuen Mitarbeiter fragen und darf diese Informationen dann in einem eng gesteckten Rahmen überprüfen. Im bekannten Bewerbungsgespräch sind aber auch nicht alle Fragen erlaubt. Der Personalchef darf unter anderem nach Ausbildung, früheren Arbeitgebern oder Fachkenntnissen fragen. Verboten sind dagegen Fragen nach dem früheren Gehalt, Privatfragen nach politischer Einstellung, einer möglichen Schwangerschaft oder der sexuellen Orientierung. In Fragen nach Vorstrafen oder nach der Gesundheit sind in Ausnahmefällen gestattet, wenn die Antworten für die Stelle relevant sind. So darf der Arbeitgeber etwa erfragen, ob ein Koch Allergien hat, Bewerber in kirchlichen Einrichtungen können Fragen zur Weltanschauung gestellt bekommen, Lkw-Fahrer dürfen nach Delikten im Straßenverkehr, Mitarbeiter für die Buchhaltung nach Vorstrafen wegen Vermögensdelikten gefragt werden.