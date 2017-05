Das hängt zuerst davon ab, wie viele Personen mitfahren sollen. Dann folgen weitere Fragen. Mögen Sie es eher klein und wendig, dafür aber nicht ganz so luxuriös? Oder soll es die große Herberge mit allem Drum und Dran sein? Sind Sie in den heißen Sommermonaten unterwegs? Oder brauchen Sie eine komfortable Heizung für die kühleren Tage? Folgende Varianten stehen zur Auswahl:

Beide Optionen haben Vor- und Nachteile. Für absolute Neulinge empfiehlt es sich, einen Urlaub im Wohnmobil erstmal auszuprobieren. Dazu bietet sich eine Woche in der Vor- oder Nachsaison an. Die Mietpreise für Wohnmobile liegen da bis zu 30 Prozent unter den Preisen der Hauptsaison. Zunächst müssen Sie nämlich erst einmal herausfinden, ob so ein Wohnmobil zu Ihnen und Ihren Vorstellungen von einem Urlaub auch wirklich passt. Auch Anzahl und Alter der Kinder spielen dabei eine große Rolle. Haben Sie sich grundsätzlich für ein Wohnmobil entschieden, bietet sich ein Kauf an, wenn:

In der Hauptsaison kostet Sie ein einfaches Wohnmobil für 14 Tage ab 1.600 Euro inklusive Versicherung. Soll das Wohnmobil größer und komfortabler sein, können Sie auch schnell mal bis zu 4.000 Euro für zwei Urlaubswochen ausgeben. Miettipp: Ähnlich wie bei Bungalows oder einem Hotelzimmer mieten Sie ein Wohnmobil in der Nebensaison wesentlich billiger.

Abenteurer und Individualisten können besonders in den USA, Kanada oder auch Australien Wohnmobile überführen und dabei richtig Geld sparen. Teilweise bieten die Verleiher die Mobile für die Überführung sogar kostenlos an und geben noch Benzingeld dazu. Einziger Haken: Sie müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt am vereinbarten Überführungsort sein und sind so in Ihrer Routenauswahl ein bisschen eingeschränkt.