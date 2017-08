Trockene, schlecht durchblutete Haut wird sich eher erneuern, weshalb Sie bei einer ungesunden Lebensweise auch Ihre Urlaubsbräune schneller los sind. Nikotin ist Gift, darauf sollten Sie ganz verzichten. "Raucher haben ja per se ein schlechteres Hautbild. Das liegt an der mangelnden Durchblutung und damit einer schlechteren Versorgung mit Nährstoffen. Fehlt dann noch Feuchtigkeit, wirkt sie ohnehin blasser und nicht so frisch", erklärt Hautärztin Dr. Schulze. Häufiges Duschen und heißes Baden lassen die Haut schnell austrocknen. Nutzen Sie zum Waschen ph-neutrale Produkte und danach feuchtigkeitsspendende Pflegemittel. Achtung: Auch das Chlor im Freibadwasser lässt die Haut austrocknen.

Sanfte Selbstbräuner können helfen, den Ferienteint zu aufzufrischen. Wirkstoffe wie Glyzyrrhetinsäure stimulieren die Melaninbildung und schützen so gleichzeitig vor UV-Schäden. "Vor dem Auftragen sollten Sie die Haut mit einem Feuchtigkeitsprodukt versorgen, das gleicht Unterschiede von trockenen Hautstellen aus und vermindert so eine Fleckenbildung", rät die Expertin.

Die Meinung, dass blasse Haut ein Beleg für Krankheit oder körperliche Schwäche sei, ist falsch. Sie müssen also im Winter nicht krampfhaft versuchen, die Bräune aus dem Sommer zu erhalten. Dazu meint unsere Hautärztin: "Es ist völlig okay, blass durch den Winter zu kommen. So lange Sie an die frische Luft gehen, sich bewegen und auch sonst wohl fühlen. Braune Haut ist also kein Muss."