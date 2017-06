Vegane Lebensmittel

Nicht nur tierische, auch pflanzliche Öle und Fette sind Geschmacksträger. Ihr oft großer Eigengeschmack ist in den meisten Fällen jedoch nicht erwünscht. Deshalb werden pflanzliche Speiseöle raffiniert und gereinigt. Ihr Geschmack wird neutraler und die Öle besser haltbar. Dabei werden die Öle auf über 200 Grad erhitzt. So entstehen Schadstoffe wie Glycidil und 3 MCPD-Fettsäureester. Deren Folgeprodukte können krebserregend und giftig sein und haben in Tierversuchen Nieren, Hoden und Brustdrüsen geschädigt. Seien Sie besonders vorsichtig bei Produkten, die Palmfett als Grundlage haben. Hier entstehen laut Ökotest die meisten Schadstoffe. Außerdem wurden bei einem Test des Verbrauchermagazins in vielen Brotaufstrichen Mineralölbestandteile gefunden. Diese gelangen offenbar während der Verarbeitung in die Aufstriche. Wohlgemerkt kommen diese Mineralölbestandteile nur in ganz kleinen Mengen vor. Zu suchen haben sie in Lebensmitteln trotzdem nichts. Denn daraus resultierende gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (kurz MOSH) und aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (kurz MOAH) können Krebs auslösen und Organe schädigen. Veganer Wurst- und Fleischersatz ist also nicht in jedem Fall die gesündere Wahl. Steht in der Zutatenliste Öl oder Fett an zweiter oder dritter Stelle, führen Sie sich beim Verzehr reichlich Energie zu.