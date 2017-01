Was gibt es vom Staat dazu?

Geld vom Staat gibt es nur für Menschen, die nicht mehr als 20.000 Euro brutto im Jahr verdienen, bei Eheleuten gelten 40.000 Euro. Trifft das auf Sie zu und Sie legen die VWL zum Beispiel in einem Aktienfonds oder in einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung Ihrer Firma an, dann wird eine Anlagebetrag von maximal 400 Euro im Jahr mit 20 Prozent gefördert. Das heißt, hier bekommen Sie 80 Euro im Jahr vom Staat dazu.

Beim Bausparen wird eine maximale Anlage von 470 Euro mit neun Prozent im Jahr gefördert. Dort bekommen Sie also 42,30 Euro pro Jahr dazu. Das klingt nach nicht viel, nimmt man aber die bis zu 40 Euro monatlich vom Arbeitgeber und die 80 Euro vom Staat jährlich, dann kommen pro Jahr 560 Euro extra zum Beispiel aufs Bausparkonto. Nach sieben Jahren Bausparen kommen so immerhin 3.920 Euro zusammen - plus Zinsen.

Mögliche Anlageformen

Gefördert werden die unterschiedlichsten Anlageformen, vom erwähnten Bausparvertag über die Kapitalbeteiligung an Ihrer Firma, Fondsparpläne bis hin zu Aktien oder Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften. Für die Auszahlung der angesparten Summe gelten verschiedenen Sperrfristen. Das heißt, erst nach einer bestimmten Vertragslaufzeit kommen Sie an das angesparte Geld. Die Anlage können Sie entweder für sich selbst anlegen oder auch für Ihren Ehepartner/in, Ihre Eltern sowie Kinder bis zum 17. Lebensjahr.

Wie kommen Sie an die staatlichen Zulagen?

Sie müssen die staatlichen Zulagen über Ihre Steuererklärung beim Finanzamt jedes Jahr neu beantragen. Die entsprechende Aufforderung bekommen Sie in der Regel von den Instituten, bei denen Sie ihr Geld anlegen. Achtung: Vergessen Sie in einem Jahr den Antrag, dann bekommen Sie für dieses Jahr auch keine staatliche Förderung.

Steuer und Sozialversicherung

Alle Zusatzleistungen des Arbeitgebers als VWL gelten als normales Einkommen und müssen demzufolge erst zu Ihrem Bruttogehalt hinzugerechnet und versteuert werden. Auch die Sozialversicherungsbeiträge richten sich nach dieser Gesamtsumme.

Was passiert bei Arbeitslosigkeit und Jobwechsel?

Sollten Sie Ihren Arbeitgeber wechseln, dann können die VWL einfach auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden, falls dieser mitmacht. Ansonsten müssten Sie die Anteile aus eigener Tasche bezahlen.