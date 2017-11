Versandapotheken: Wie gut sind sie wirklich?

In Deutschland machen immer mehr Apotheken dicht. Im ersten Halbjahr 2017 sank ihre Zahl mit knapp 20.000 auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren. Ein Grund könnte der boomende Markt für Online- oder auch Versandapotheken sein. Doch sind sie wirklich eine gute Alternative?

Immer mehr Patienten entdecken das teils riesige Sparpotential, das Versandapotheken besonders bei rezeptfreien Medikamenten bieten. Gerade Schmerz- und Erkältungsmittel bekommen Sie im Web bis zu 70 Prozent unter dem offiziellen Apothekenverkaufspreis, kurz AVP. Doch Vorsicht: In Sachen Patientenberatung und Sicherheit im Umgang mit Medikamenten haben die Versandapotheken mitunter große Defizite. Das Ergab eine aktuelle Überprüfung der Stiftung Warentest:

Apotheke gleich Versandapotheke?

Bildrechte: IMAGO Von den knapp 20.000 deutschen Apotheken haben rund 3.000 eine Versandhandelserlaubnis. Mit dieser dürfen sie ihre Produkte auch über das Internet vertreiben. Rechtliche Erleichterungen gehen damit nicht einher. Auch Versandapotheken müssen sich an die Apothekenbetriebsordnung halten. Sie regelt die Abgabe von Medikamenten, die Pflicht zur Beratung und Information der Kunden. Das heißt, auch über diesen Weg müssen fachlich geschulte Berater Auskunft geben können zu Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten, zu Nebenwirkungen und Risiken bei der Einnahme. Verschreibungspflichtige Medikamente kosten bei deutschen Versandapotheken das Gleiche wie bei Vor-Ort-Apotheken. Nicht verschreibungspflichtige Medikamente können kostengünstiger sein.

Die Unterschiede

Hat eine Versandapotheke ihren Sitz im EU-Ausland, kann sie ihren deutschen Kunden Rabatte auf verordnete Medikamente gewähren. Deutsche Anbieter dürfen das nicht. Deshalb locken vor allem holländische Anbieter, wie etwa DocMorris oder Europa Apotheek mit bis zu 30 Euro Bonus bei einer Bestellung mit Rezept. Das erspart Ihnen als Kunde unter Umständen die Zuzahlung.

Eine bunte Welt

Bei allen freiverkäuflichen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln dürfen die deutschen Anbieter munter in der Rabattschlacht mitkämpfen. Und das tun sie auch. Die Webseiten der meisten Versandapotheken muten deshalb eher wie die Einladung zu einem Schlussverkauf an. Bunt, knallig und meist sehr unübersichtlich werden Ihnen hier die tollsten Rabatte versprochen. Eine Hotline-Beratung und oftmals auch ein Wechselwirkungscheck sowie Informationsflächen zu Medikamenten und Wirkstoffen sollen hingegen Seriosität und Sicherheit vermitteln. Eine gute fachliche Beratung und die verantwortungsvolle Abgabe der Medikamente an die Kunden bleiben dabei jedoch oft auf der Strecke, wie der Test von Stiftung Warentest ergab.

Der Test

Keine gute Apotheke

Von den 18 getesteten Versand-Apotheken-Portale, darunter drei aus dem Ausland, konnte keine ein sehr gut oder gut als Testergebnis erreichen. Am besten schnitt die holländische Europaapotheek.com mit befriedigend ab. Sieben Versandapotheken wurden gar mit mangelhaft bewertet, darunter Apotal.de, Mycare.de und auf dem letzten Platz Delmed.de. Waren der Lieferservice und die Abrechnungsbedingungen bei den meisten Apotheken noch gut bis befriedigend, so mangelte es bei fast allen an der fachlichen Qualität. Das heißt, die Kunden wurden nur unzureichend bis gar nicht darüber aufgeklärt, welche Nebenwirkungen ihre Medikamente haben, wie sie mit anderen Medikamenten zusammen wirken und was bei der Einnahme zu beachten ist.

Fehlende Beratung

Bildrechte: IMAGO Gerade bei den Schlusslichtern des Tests kamen die Fachberater nicht auf die Idee, nach eventuellen Vorerkrankungen oder doppelt eingenommenen Wirkstoffen zu fragen. Nur die Hälfte aller Berater empfahl, bei neuen Beschwerden erstmal einen Arzt aufzusuchen, um eine ordentliche Diagnose zu erstellen. Dabei sind diese Fragen mitunter lebenswichtig: Nicht jeder Patient verträgt jedes freiverkäufliche Medikament.

Medikationsplan

Seit 2016 soll ein sogenannter Medikationsplan verhindern, dass bei der Einnahme von verschiedenen Medikamenten gefährliche Wechselwirkungen auftreten. Anspruch darauf haben gesetzlich Versicherte, die langfristig drei Medikamente und mehr einnehmen, welche im ganzen Körper wirken. Dieser Plan wird in der Regel vom Hausarzt erstellt und sollte vom Facharzt auf dem Laufenden gehalten werden. Auch Apotheken können den Medikationsplan ergänzen, wenn der Patient es für die Arzneimittel wünscht, die er ohne ärztliches Rezept kauft. Im Test von Stiftung Warentest kamen dem aber nur sechs von 18 Apotheken nach.

Doppelverschreibungen/Selbstmedikation