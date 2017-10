Bei einer Invaliditätsversicherung wird immer dann gezahlt, wenn ein Kind durch einen Unfall oder eine Krankheit bleibende Schäden davonträgt. Allerdings ist der komplette Schutz für den Invaliditätsfall häufig recht teuer. Daher greifen viele Eltern "nur" zu einer Unfallversicherung. Die deckt aber meist nur einen sehr kleinen Teil der Ernstfälle ab, wie Zahlen vom Statistischen Bundesamt zeigen. Danach werden Behinderungen in mehr als 80 Prozent der Fälle durch Krankheiten verursacht. Nur zwei Prozent waren auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen.

Bei einer privaten Kinderinvaliditätsversicherung ist es egal, ob das Kind einen Unfall hatte oder ob es erkrankt ist. Der Versicherer zahlt den Eltern Geld aus, wenn das Kind schwerbehindert werden sollte. Dazu muss das Versorgungsamt dem Kind eine Behinderung von mindestens 50 Prozent attestieren. Bei den Versicherungen kommt es auf das Alter des Kindes an. "Bei den meisten Policen beginnt der Schutz ab dem ersten Geburtstag. Manche starten aber schon kurz nach der Geburt, ab der sechsten Woche", sagt Michael Nischalke von Stiftung Warentest. Bei den meisten Versicherungen sind die Kinder bis 18 Jahren abgesichert, bei manchen auch bis 27. Tritt innerhalb dieser Zeit eine Schwerbehinderung ein, zahlt die Versicherung ein Leben lang. Versicherer bieten dann drei Modelle an: Eine lebenslange Rentenzahlung, eine Einmalzahlung oder eine Kombination aus beidem, zu der auch unser Experte rät: "Wenn am Anfang eine kleinere Zahlung kommt, deckt die sinnvollerweise nötige Umbauten ab, die man etwa im Haus oder beim Auto braucht."