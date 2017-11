Stichtag ist der 30. November: Bis zu diesem Tag muss beim Wechsel der Kfz-Versicherung bei den meisten Anbietern die Kündigung für die alte Police auf dem Tisch liegen. Erhöht die Versicherung die Preise, dürfen Kunden sogar sofort innerhalb von vier Wochen kündigen. Die Suche nach einem neuen Kfz-Versicherer geht am schnellsten und bequemsten über Vergleichsportale im Internet. Allerdings sind in den Trefferlisten der Portale nicht immer alle Unternehmen mit ihren Angeboten vertreten.

Den Vergleich von Kfz-Versicherungen erleichtern kostenlos nutzbare Internetportale. Dort tragen Sie Ihre Daten ein und bekommen passende Tarife verschiedener Anbieter mit Preisen und Leistungen ausgewiesen. Wenn Sie wünschen, können Sie daraufhin mit wenigen Klicks gleich über das Vergleichsportal eine neue Versicherung abschließen. Für solche Neuabschlüsse erhalten die Vergleichsportale dann Provisionen von den Versicherungen. „Es gibt Versicherer, die sich an diesem Modell nicht beteiligen wollen oder generell keine Provision zahlen wollen“, sagt Bianca Boss vom Bund der Versicherten e.V. Die Angebote dieser Versicherer tauchten dann möglicherweise nicht in den Ergebnislisten auf. Bianca Boss rät daher, immer mindestens drei Portale zu nutzen: „Wenn ich unter den ersten fünf Anbietern immer die Gleichen finde, oder zwei, drei, dann kann ich über die ja auch einen Abschluss machen.“ Nehmen Sie sich also Zeit, um mehrere Portale zu checken.