Virenschutz fürs Smartphone

Hacker infizieren Smartphones, um damit Geld zu verdienen. "So kann ein Schadprogramm etwa eine SMS an eine kostenpflichtige Nummer schicken und das kann richtig ins Geld gehen", warnt Ronald Eikenberg. Vorstellbar sei auch, dass die Login-Daten fürs Onlinebanking ausgespäht werden. "Malware kann auch dafür genutzt werden, um die Zugangsdaten für Facebook abzugreifen. Darüber kann man die Kontakte auch dazu bringen, auf einen gefährlichen Link zu klicken und sich Viren zu holen", sagt Andreas Marx. So lasse sich Schadsoftware schnell und weit verbreiten. "Im Prinzip kann der Hacker alles machen, was ich mit dem Smartphone auch mache: Im Internet einkaufen oder auch teure 0900er-Nummern anrufen", erklärt der AV-TEST-Experte. Zudem könnten Hacker sehr private Bilder ausspähen und damit den Smartphone-Nutzer erpressen.