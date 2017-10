Der Wäscheständer steht ständig im Weg? Das Lieblingsoberteil wird im Winter einfach nicht so schnell trocken, wie man es gern hätte? Dann hilft ein Wäschetrockner! Der spart Zeit, Platz und – so kurios es klingt – sogar Geld.

Übrigens: Es ist ein Trugschluss, dass das Aufhängen von Wäsche wirklich günstiger sein muss. „Das Trocknen im Freien kostet nichts und schont die Umwelt. Im Winter aber geht die Rechnung oft nicht auf. Steht der Wäscheständer in der beheizten Wohnung, sinkt durch das Trocknen die Raumtemperatur, sodass die Heizung stärker gefordert ist. Außerdem muss dann häufiger gelüftet werden, um die Feuchtigkeit aus dem Raum zu bekommen, ansonsten droht Schimmel. Das kostet insgesamt so viel Energie, dass ein moderner Wäschetrockner sparsamer sein kann“, so das Fazit von Stiftung Warentest.

Bis die Wäsche trocken ist, dauert es zwei bis zweieinhalb Stunden bei Geräten mit Wärmepumpe. Wer Wert auf schnelles Trocknen legt, sollte hierauf beim Kauf besonders achten. Fast alle Maschinen zeigen inzwischen auch die Restlaufzeit an – allerdings stimmt laut Stiftung Warentest die erste angegebene Laufzeit so gut wie nie. Der Grund: Viele Geräte messen heutzutage auch während des Trocknens den Trockengrad der Wäsche und passen ihre Zeit immer wieder an. Auch in der Lautstärke unterscheiden sich die Trockner: 65 Dezibel entsprechen einem Gruppengespräch. Trockner mit 70 dB und mehr sind nicht mehr für die Wohnung geeignet, sondern nur für den Waschkeller.