Wer Grillen will hat, die Qual der Wahl: Zwischen dem Einmalgrill mit Holzkohlefüllung für 3,45 Euro bis zum fünfflammigen Gasgrill mit Backplatte und Bratspieß für mehr als 1.000 Euro gibt es eine große Auswahl an Geräten. Da stellt sich die Frage, was einen guten Grill ausmacht, und wie viel der kosten darf. Grundsätzlich sollte sich jeder Grillwillige zunächst die Frage stellen, womit er sein Grillgut erhitzen möchte. Hier gibt es im Großen und Ganzen drei Möglichkeiten.