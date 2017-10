Das Wasserbett selbst ist nicht höher als 25 Zentimeter. Dieser liegt in der Regel in einer Schaumwanne auf einem Sockel. Die Höhe des Unterbaus ist frei wählbar, so dass damit auch die Höhe des Bettes den eigenen Wünschen angepasst werden kann. Einen Rahmen braucht die Schaumwanne incl. Wasserkern eigentlich nicht. „Allerdings hat man die Möglichkeit, das Wasserbett in einen Rahmen einzusetzen. Dieser muss nichts tragen, das hat rein optische Gründe. Dafür kann man sogar den eigenen Bettrahmen zu Hause nutzen, wenn man Lattenrost, Matratzen und Mittelstrebe entfernt.“ Auch normale Laken können für ein Wasserbett verwendet werden – allerdings muss man darauf achten, dass ein Wasserbett keine „Besucherritze“ hat. Deshalb kommen nur Laken in Frage, die über beide Betthälften gespannt werden können.