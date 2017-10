Wasserfilter

Die Qualität unseres Leitungswassers ist so hervorragend, dass Sie es bedenkenlos verwenden können. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht ewig in den Leitungen gestanden hat und Sie immer nur kühles, frisches Wasser verwenden. Gerade nach dem Urlaub und an heißen Tagen ist das besonders wichtig. Ihre Trinkwasserleitungen im Haus sollten in einem einwandfreien Zustand sein. Eventuell noch vorhandene Bleileitungen sollten Sie dringend austauschen lassen.